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    Servicio restablecido: Metro de Medellín normaliza la operación de la Línea A tras incidente con persona en la vía

    La alteración en la movilidad afectó principalmente el trayecto hacia el sur del área metropolitan

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto de cortesía.
    Servicio restablecido: Metro de Medellín normaliza la operación de la Línea A tras incidente con persona en la vía

    Resumen: La alteración en la movilidad afectó principalmente el trayecto hacia el sur del área metropolitana

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En la mañana de este lunes, el sistema Metro de Medellín experimentó fuertes alteraciones en su operación comercial en la Línea A debido a un incidente con una persona en la vía férrea. Tras casi dos horas de contingencia para atender la emergencia, la empresa de transporte confirmó que el servicio ya opera con normalidad en todo el Valle de Aburrá.

    Cronología de la afectación en el servicio

    La alteración en la movilidad afectó principalmente el trayecto hacia el sur del área metropolitana, desarrollándose en las siguientes etapas:

    9:08 a.m. (Cierre preventivo): El Metro reportó la suspensión temporal de operaciones en el tramo sur. El servicio se limitó a operar únicamente entre las estaciones Niquía y Poblado, dejando fuera de servicio seis estaciones: Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella.

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    10:12 a.m. (Habilitación parcial): Tras adelantar los protocolos de atención, la entidad logró habilitar un tramo adicional, prestando servicio en dos bucles separados: Niquía – Poblado y La Estrella – Envigado. En ese momento, solo se mantuvieron cerradas las estaciones Aguacatala y Ayurá.

    Normalidad en la vía

    Finalmente, a las 10:52 a.m., el Metro de Medellín informó a través de sus canales oficiales que la situación fue completamente superada. La Línea A retomó su recorrido habitual de extremo a extremo, entre las estaciones Niquía y La Estrella, habilitando el ingreso y salida de usuarios en todas sus paradas comerciales.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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