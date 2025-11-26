Petro niega rotundamente ‘chuzadas’ a magistrados desde Casa de Nariño: ‘No rompemos la ley’

Resumen: El presidente Gustavo Petro negó que desde la Casa de Nariño se hayan ordenado interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Constitucional, como reveló El Tiempo en 2024.

La reacción se dio tras una nota de El Tiempo, en donde cuenta las presuntas directrices habrían surgido directamente de la Secretaría de Comunicaciones y Tecnología, liderada por René Guarín, exintegrante del M-19 que también trabajó en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

El funcionario exigió que quien lo señala presente las evidencias ante el país. “Que haya las investigaciones internas que sean necesarias y que aparezca el supuesto real general que dice tener pruebas de mi participación en esos hechos”, declaró Guarín al medio citado, añadiendo que se trata de “hechos muy graves” que requieren transparencia.

El mandatario fue enfático al rechazar cualquier vinculación de integrantes del Gobierno en las presuntas interceptaciones. “Esto es falso, no hay ninguna orden de interferir comunicaciones de magistrados. No rompemos la ley, no nos asemejen a gobiernos anteriores”, aseveró.

Cabe recordar que en 2024, varios integrantes de la Corte Constitucional denunciaron estar siendo víctimas de interceptaciones ilegales y perfilamientos, lo que generó preocupación sobre la independencia judicial y la privacidad de las altas cortes del país.

