Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Petro niega rotundamente ‘chuzadas’ a magistrados desde Casa de Nariño: ‘No rompemos la ley’

    Petro reacciona ante acusaciones de ‘chuzadas’ a magistrados desde la Casa de Nariño. Su respuesta fue contundente.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Petro niega rotundamente 'chuzadas' a magistrados desde Casa de Nariño: 'No rompemos la ley'
    Foto de cortesía.
    Petro niega rotundamente ‘chuzadas’ a magistrados desde Casa de Nariño: ‘No rompemos la ley’

    Resumen: El presidente Gustavo Petro negó que desde la Casa de Nariño se hayan ordenado interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Constitucional, como reveló El Tiempo en 2024.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El presidente Petro negó desde la Casa de Nariño que se hayan ordenado interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Constitucional.

    La reacción se dio tras una nota de El Tiempo, en donde cuenta las presuntas directrices habrían surgido directamente de la Secretaría de Comunicaciones y Tecnología, liderada por René Guarín, exintegrante del M-19 que también trabajó en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

    El funcionario exigió que quien lo señala presente las evidencias ante el país. “Que haya las investigaciones internas que sean necesarias y que aparezca el supuesto real general que dice tener pruebas de mi participación en esos hechos”, declaró Guarín al medio citado, añadiendo que se trata de “hechos muy graves” que requieren transparencia.

    Lea también: ¡Dominio absoluto en la piscina! Natación colombiana suma tres oros en los Juegos Bolivarianos

    El mandatario fue enfático al rechazar cualquier vinculación de integrantes del Gobierno en las presuntas interceptaciones. “Esto es falso, no hay ninguna orden de interferir comunicaciones de magistrados. No rompemos la ley, no nos asemejen a gobiernos anteriores”, aseveró.

    Cabe recordar que en 2024, varios integrantes de la Corte Constitucional denunciaron estar siendo víctimas de interceptaciones ilegales y perfilamientos, lo que generó preocupación sobre la independencia judicial y la privacidad de las altas cortes del país.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.