¡Dominio absoluto en la piscina! Natación colombiana suma tres oros en los Juegos Bolivarianos

La natación carreras colombiana continúa su racha triunfal en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, dejando una huella de oro en el Centro Acuático de la Videna.

En una jornada memorable, las nadadoras Stefanía Gómez y Jasmin Pistelli, junto al poderoso equipo de relevos 4×100 libre femenino, se subieron a lo más alto del podio, demostrando la supremacía del país en la región.

Estos tres oros fueron el punto culminante de una actuación que también sumó múltiples platas y bronces.

Los triunfos individuales llegaron de la mano de Jasmin Pistelli y Stefanía Gómez. Pistelli se impuso de manera contundente en los 200 metros espalda con un tiempo de 2:13.91, superando a la local Alexia Sotomayor.

Por su parte, la especialista Stefanía Gómez no decepcionó en su prueba predilecta, los 50 metros pecho, cronometrando 31.79 para colgarse el oro, dejando atrás a la venezolana Mercedes Toledo.

Estos resultados reafirmaron la calidad individual de las atletas colombianas en el certamen.

El broche de oro de la jornada lo puso el relevo 4×100 metros libre femenino, integrado por Isabella Bedoya, Karen Durango, Tiffany Murillo y Sirena Rowe.

Este cuarteto no solo se adjudicó la medalla de oro, sino que lo hizo estableciendo un nuevo récord bolivariano con una marca de 3:47.69.

Además de los oros, la delegación nacional cosechó cuatro medallas de plata (Tiffany Murillo, Samantha Baños, David Arias y Juan Daniel García) y dos de bronce (Jorge Mario Murillo y el relevo 4×100 masculino), sumando un total de nueve preseas.

Con este impresionante balance de tres oros, cuatro platas y dos bronces, la delegación colombiana finalizó la penúltima jornada de natación consolidando su posición en el medallero.

La emoción se mantiene para la jornada de cierre de este miércoles, donde se disputarán pruebas clave como los 200 m mariposa, 50 m libre, 400 m libre y el relevo 4×100 m combinado.

La natación colombiana buscará despedirse de los juegos con más éxitos y ratificar su gran momento deportivo.

