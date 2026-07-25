¿Se lavó las manos? Petro responde al escándalo de corrupción de Juliana Guerrero: ‘El Gobierno impidió que robaran’

Resumen: El presidente Gustavo Petro reaccionó a la investigación sobre Juliana Guerrero y pidió a la Fiscalía investigar las denuncias reveladas por la revista Semana.

El presidente Gustavo Petro reaccionó por primera vez a la investigación publicada por la revista Semana sobre una presunta red de tráfico de influencias que involucraría a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica Guerrero, quienes, según el medio, habrían ofrecido gestionar contratos con entidades del Estado a cambio de millonarios pagos por parte de empresarios.

La investigación periodística señala que las hermanas Guerrero habrían prometido facilitar el acceso a contratos en entidades como los ministerios de Vivienda, Interior, Ambiente e Igualdad, además de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Colombia en Paz.

La investigación periodística también menciona chats, audios, consignaciones bancarias y testimonios de empresarios que aseguran haber entregado dinero sin obtener los contratos ofrecidos.

A través de su cuenta en la red social ‘X’, Petro cuestionó la actuación de los empresarios mencionados en la investigación y aseguró que, de comprobarse los hechos, estos entregaron dinero creyendo que podían influir en las decisiones del Gobierno.

«Las pruebas que aquí se indican reflejan que los llamados empresarios se pusieron furiosos porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos pensando que los ministros o yo mismo actuamos por presiones de mujeres o por codicia», escribió el mandatario.

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El presidente también hizo referencia a los chats revelados por Semana, en los que, según la publicación, las hermanas Guerrero lo mencionaban como el «jefe de jefes». Frente a ello, afirmó que «el jefe de jefes parece que se tiró los negocios porque piensa en otras cosas diferentes a la codicia».

Asimismo, pidió que el material revelado sea entregado a las autoridades judiciales para avanzar en las investigaciones.

«La revista haría un gran favor entregando esos chats a la Fiscalía. El artículo es una buena demostración de barreras funcionando contra la corrupción que la Fiscalía debe investigar», expresó.

Finalmente, Petro concluyó que, en su opinión, «los empresarios corruptos parece que fueron estafados y el Gobierno impidió robar». No obstante, el mandatario no se refirió de manera puntual al papel de Juliana Guerrero dentro de su administración ni anunció eventuales medidas frente a las denuncias divulgadas, las cuales continúan siendo objeto de investigación y no han sido resueltas por la justicia.

Las pruebas que aquí se indican, reflejan, que los llamados «empresarios* se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats, porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres o por… https://t.co/JWaAtnGYz0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 25, 2026

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