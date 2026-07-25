Resumen: La Policía y el Ejército realizaron un operativo contra la minería ilegal en Támesis y Caramanta. Un hombre fue capturado y destruyeron elementos utilizados para la extracción de oro.

¡Le apagaron la maquinaria! Así fue el golpe a la minería ilegal en Antioquia

Un nuevo operativo contra la minería ilegal fue desarrollado por la Policía Nacional y el Ejército Nacional en los municipios de Támesis y Caramanta, en Antioquia. La intervención dejó como resultado la captura de un hombre y la inutilización de varios elementos empleados para la extracción ilícita de oro mediante socavones.

Las acciones fueron lideradas por el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía, en coordinación con unidades del Ejército Nacional, como parte de las estrategias para combatir los delitos que afectan los recursos naturales y proteger las áreas de especial importancia ambiental en el departamento.

Según las autoridades, el procedimiento se concentró en zonas pertenecientes al Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), donde la explotación ilegal de minerales representa una amenaza para los ecosistemas y genera impactos sobre las fuentes hídricas, el suelo y la biodiversidad.

Durante el operativo, además de la captura del presunto implicado, fueron inutilizados equipos y otros elementos que, de acuerdo con las investigaciones, eran utilizados para desarrollar actividades de extracción ilícita de oro en el sector intervenido.

La Policía Nacional señaló que este tipo de acciones buscan frenar las economías ilegales que afectan el medio ambiente y fortalecer la protección de los recursos naturales en el departamento de Antioquia.

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Las autoridades reiteraron que continuarán realizando controles y operativos en diferentes municipios del departamento para combatir la minería ilegal, una actividad que, además de causar daños ambientales, suele estar vinculada con otras conductas delictivas.

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