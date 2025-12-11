Petro invita a Donald Trump a Colombia para mostrar estrategias antidrogas

Resumen: Petro invita formalmente a Donald Trump a Colombia para mostrarle la lucha contra el narcotráfico y responde a nuevas acusaciones del mandatario estadounidense.

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse este jueves 11 de diciembre al mandatario estadounidense, Donald Trump, con quien ha sostenido tensos cruces en las últimas semanas.

Durante el Consejo de Ministros, el jefe de Estado colombiano sorprendió al anunciar que extenderá una invitación formal a Trump para que visite el país y observe “en terreno” las operaciones contra el narcotráfico.

“Que la canciller haga la invitación formal. Trump verá si quiere ver, o no, la realidad de nuestra lucha en el campo mismo, con las medidas de seguridad indispensables”, declaró Petro, señalando que está listo para mostrarle al presidente norteamericano la destrucción de laboratorios, que según el mandatario ocurre en promedio cada 40 minutos.

Petro insistió en que Trump está desinformado sobre la situación colombiana y que sus “interlocutores” no le estarían entregando información veraz.

Recordó que su gobierno ha ejecutado más de 1.496 combates en tierra, 13 bombardeos, y ha logrado la incautación de más de 2.700 toneladas de cocaína.

Las declaraciones surgen luego de que Trump acusara nuevamente a Colombia de incrementar la producción de drogas y advirtiera que Petro “será el siguiente” en una lista de países con los que Estados Unidos tomaría medidas fuertes, similar a lo ocurrido con Venezuela. “Espero que esté escuchando”, dijo el presidente estadounidense.

Petro también explicó que la lucha contra el narcotráfico no se limita a derribar “fábricas” como Trump imagina: “Él cree que es un edificio, y resulta que es palo y unas varas… Si les tira un misil, bota la plata de Estados Unidos”.

Además, reiteró su postura frente a Venezuela y propuso una amnistía general para el régimen de Nicolás Maduro como mecanismo para una transición democrática.

El mandatario colombiano insistió en que los cultivos de coca no han crecido durante su gobierno y aseguró que los capitales de la droga hoy circulan principalmente en el sistema financiero internacional, por lo que pidió cooperación global para perseguirlos.

