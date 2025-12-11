Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    En desarrollo

    ¡Urgente! Incinerados y embolsados: hallan dos cuerpos en Belén Aguas Frías

    De momento se desconoce la identidad de las víctimas de tal tortura.

    Publicado por: SoloDuque

    hombres muertos belen aguas frias
    Foto de archivo para ilustrar la noticia
    ¡Urgente! Incinerados y embolsados: hallan dos cuerpos en Belén Aguas Frías

    Resumen: Un macabro hallazgo ocurrió la mañana de este miércoles 11 de diciembre en el suroccidente de Medellín. Dos cuerpos incinerados fueros encontrados en terreno baldío

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un macabro hallazgo ocurrió la mañana de este miércoles 11 de diciembre en el suroccidente de Medellín. Dos cuerpos incinerados fueros encontrados en terreno baldío.

    Según reportes extraoficiales, las autoridades recibieron el llamado de la comunidad a eso de las 7 de la mañana para atender un terrorífico caso en el que dos hombres de entre 20 y 30 años harían sido hallados muertos, sus cuerpos incinerados y las cabezas cubiertas con bolsas.

    De momento se desconoce la identidad de las víctimas de tal tortura.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Policía y CTI se presentaron en la carrera 106 con calle 31AA, sector la isla, en zona boscosa de Belén Aguas Frías para adelantar la Inspección Técnica a cadáver e iniciar las invetigaciones que lleven a esclarecer el crimen.

    Noticia en desarrollo…

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.