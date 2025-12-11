¡Urgente! Incinerados y embolsados: hallan dos cuerpos en Belén Aguas Frías

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un macabro hallazgo ocurrió la mañana de este miércoles 11 de diciembre en el suroccidente de Medellín. Dos cuerpos incinerados fueros encontrados en terreno baldío

Minuto30.com .- Un macabro hallazgo ocurrió la mañana de este miércoles 11 de diciembre en el suroccidente de Medellín. Dos cuerpos incinerados fueros encontrados en terreno baldío.

Según reportes extraoficiales, las autoridades recibieron el llamado de la comunidad a eso de las 7 de la mañana para atender un terrorífico caso en el que dos hombres de entre 20 y 30 años harían sido hallados muertos, sus cuerpos incinerados y las cabezas cubiertas con bolsas.

De momento se desconoce la identidad de las víctimas de tal tortura.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Policía y CTI se presentaron en la carrera 106 con calle 31AA, sector la isla, en zona boscosa de Belén Aguas Frías para adelantar la Inspección Técnica a cadáver e iniciar las invetigaciones que lleven a esclarecer el crimen.

Noticia en desarrollo…