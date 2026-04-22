¡La alerta sigue! Petro insiste en posible atentado contra Iván Cepeda y apunta a Boyacá

Resumen: Presidente Petro insiste en posible atentado contra Iván Cepeda y alerta sobre riesgos en Boyacá.

El posible atentado Cepeda volvió a ser tema de pronunciamiento por parte del presidente Petro, quien reiteró en las últimas horas que existen alertas de inteligencia sobre un plan en desarrollo que tendría origen en el oriente del país.

Según lo indicado por el mandatario, el presunto atentado contra Iván Cepeda estaría vinculado con movimientos de hombres armados hacia el Valle de Tenza, en Boyacá, una zona donde se ha advertido presencia de estructuras ilegales.

Estas afirmaciones se dieron en el marco de reuniones de alto nivel en las que se analizan riesgos de seguridad en distintas regiones.

El jefe de Estado sostuvo que la información ha sido revisada en escenarios institucionales y que refleja un posible escenario de amenaza que requiere atención prioritaria. En ese contexto, también mencionó la existencia de organizaciones vinculadas al narcotráfico que podrían estar relacionadas con estos hechos.

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Aunque en un primer momento se habló de intercambio de información con agencias internacionales, desde el Ministerio de Defensa se aclaró que la investigación es liderada por organismos nacionales, que mantienen el seguimiento a la situación para establecer la veracidad de las alertas.

En paralelo, el senador mencionado en las advertencias solicitó a las autoridades judiciales que se adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer la existencia de un eventual plan en su contra.

A pesar del contexto, el dirigente político ha manifestado que continuará con su actividad pública mientras avanzan las indagaciones.

Entre tanto, las autoridades han reforzado la presencia institucional en el departamento de Boyacá, con el objetivo de prevenir posibles hechos de violencia y garantizar condiciones de seguridad en la región.

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