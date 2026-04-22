¡A buscar cupos! Medellín activa jornada masiva de matrículas Buen Comienzo

Resumen: Medellín refuerza matrículas en Buen Comienzo con cupos disponibles para niños de 0 a 5 años en toda la ciudad.

La estrategia de matrículas Buen Comienzo se intensificó en Medellín con una jornada de búsqueda activa dirigida a niñas y niños entre los 0 y 5 años, con el fin de vincularlos a los programas de atención integral en diferentes zonas de la ciudad.

La iniciativa, liderada por la alcaldía, busca ampliar la cobertura del programa a través de recorridos y convocatorias en barrios y corregimientos, donde aún existen cupos disponibles.

Las matrículas Buen Comienzo se mantienen abiertas de manera permanente, lo que permite a las familias acercarse en cualquier momento a los centros infantiles para iniciar el proceso.

De acuerdo con la información oficial, el servicio se presta en más de 280 sedes distribuidas en las distintas comunas y zonas rurales, donde los menores reciben acompañamiento en áreas clave como educación inicial, nutrición y atención psicosocial. Además, se garantiza una alimentación que cubre gran parte de los requerimientos diarios de los niños y niñas.

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Las autoridades señalaron que el proceso de inscripción no contempla barreras estrictas de acceso, ya que la documentación requerida puede entregarse de manera progresiva. Esta medida busca facilitar la vinculación de más familias al programa y reducir obstáculos administrativos.

Actualmente, la mayor disponibilidad de cupos se concentra en sectores del nororiente, noroccidente y algunas zonas del centro de la ciudad, así como en varios corregimientos. La estrategia también incluye la proyección de nuevos espacios educativos, con la entrega de más jardines infantiles que permitirán aumentar la capacidad de atención en los próximos años.

La alcaldía indicó que esta iniciativa hace parte de las acciones orientadas a fortalecer la atención a la primera infancia y garantizar el acceso a servicios integrales en todo el territorio.

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