Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Petro cuestiona salud mental de Angie Rodríguez y pide retirarla en medio de denuncias de corrupción

    De denunciante a blanco de ataques: así respondió Petro a las revelaciones de Angie Rodríguez sobre el Fondo Adaptación.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Petro cuestiona salud mental de Angie Rodríguez y pide retirarla en medio de denuncias de corrupción
    Foto sacada de X/Redes sociales.
    Petro cuestiona salud mental de Angie Rodríguez y pide retirarla en medio de denuncias de corrupción

    Resumen: Angie Rodríguez denunció irregularidades en el Gobierno y el traslado de recursos del Fondo Adaptación; Petro respondió exponiendo su incapacidad psiquiátrica y pidió su salida.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    La directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, encendió la polémica este fin de semana al conceder una entrevista a Noticias RCN, en la que denunció presuntas irregularidades dentro del Gobierno de Petro y rechazó el traslado de cerca de un billón de pesos de esa entidad, dinero que, según explicó, estaba destinado a proyectos para la comunidad de La Mojana y que ahora se usaría para atender la emergencia por el fenómeno de El Niño.

    Según Angie Rodríguez, el Fondo Adaptación nunca fue consultado antes de que se ordenara ese ajuste presupuestal en un reciente consejo de ministros. Por eso, anunció que llevará el caso a instancias judiciales, alegando una posible desviación de poder y una expedición irregular del decreto.

    Le puede interesar: Se enfrentó a la Policía y terminó capturado en operativo de desalojo en Bello

    La funcionaria también reveló que radicó denuncias ante la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría y el Ministerio de Hacienda, y pidió hablar directamente con el presidente electo, asegurando sentirse «sola y desamparada» y bajo amenazas.

    La respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, el mandatario calificó a Rodríguez de «gran manipuladora» y afirmó que la funcionaria «ve la función pública en beneficio propio», además de asegurar que «lamenta haberla conocido».

    Petro también cuestionó al medio que hizo la entrevista, al considerar que buscaba desacreditarlo.

    Como parte de su respuesta, el presidente compartió un documento oficial que revela que Rodríguez recibió una incapacidad médica de diez días, expedida el 30 de junio tras una valoración especializada en psiquiatría. Con base en ese documento, Petro le pidió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, declarar insubsistente a la funcionaria «por incompetente».

    La divulgación de ese documento generó un fuerte rechazo en redes sociales y entre distintos sectores, que consideraron que se trata de información reservada correspondiente al historial médico de la funcionaria, y que su publicación pública podría constituir una vulneración a su intimidad.

    El mandatario, por su parte, defendió el destino de los recursos cuestionados y aseguró que se necesitan para garantizar agua potable ante la sequía que se prevé para diciembre a causa de El Niño, calificando esa necesidad como una «prioridad vital».

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.