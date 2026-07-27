Resumen: Angie Rodríguez denunció irregularidades en el Gobierno y el traslado de recursos del Fondo Adaptación; Petro respondió exponiendo su incapacidad psiquiátrica y pidió su salida.

Petro cuestiona salud mental de Angie Rodríguez y pide retirarla en medio de denuncias de corrupción

La directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, encendió la polémica este fin de semana al conceder una entrevista a Noticias RCN, en la que denunció presuntas irregularidades dentro del Gobierno de Petro y rechazó el traslado de cerca de un billón de pesos de esa entidad, dinero que, según explicó, estaba destinado a proyectos para la comunidad de La Mojana y que ahora se usaría para atender la emergencia por el fenómeno de El Niño.

Según Angie Rodríguez, el Fondo Adaptación nunca fue consultado antes de que se ordenara ese ajuste presupuestal en un reciente consejo de ministros. Por eso, anunció que llevará el caso a instancias judiciales, alegando una posible desviación de poder y una expedición irregular del decreto.

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La funcionaria también reveló que radicó denuncias ante la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría y el Ministerio de Hacienda, y pidió hablar directamente con el presidente electo, asegurando sentirse «sola y desamparada» y bajo amenazas.

La respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, el mandatario calificó a Rodríguez de «gran manipuladora» y afirmó que la funcionaria «ve la función pública en beneficio propio», además de asegurar que «lamenta haberla conocido».

Petro también cuestionó al medio que hizo la entrevista, al considerar que buscaba desacreditarlo.

Como parte de su respuesta, el presidente compartió un documento oficial que revela que Rodríguez recibió una incapacidad médica de diez días, expedida el 30 de junio tras una valoración especializada en psiquiatría. Con base en ese documento, Petro le pidió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, declarar insubsistente a la funcionaria «por incompetente».

La divulgación de ese documento generó un fuerte rechazo en redes sociales y entre distintos sectores, que consideraron que se trata de información reservada correspondiente al historial médico de la funcionaria, y que su publicación pública podría constituir una vulneración a su intimidad.

El mandatario, por su parte, defendió el destino de los recursos cuestionados y aseguró que se necesitan para garantizar agua potable ante la sequía que se prevé para diciembre a causa de El Niño, calificando esa necesidad como una «prioridad vital».

No entiendo una prensa que no averigua a quien entrevista y le faltan el respeto incluso como paciente. Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que… pic.twitter.com/YAvoWTixg5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 27, 2026

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