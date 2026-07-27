Resumen: Un operativo de desalojo en Bello terminó con la captura de un hombre y la demolición de cuatro construcciones ilegales en el sector El Caramelo.

Se enfrentó a la Policía y terminó capturado en operativo de desalojo en Bello

Un operativo de desalojo realizado por la Alcaldía de Bello en el sector El Caramelo, de Niquía, terminó con la captura de un hombre luego de un altercado con uniformados de la Policía Nacional.

La intervención permitió la demolición de cuatro inmuebles que, según las autoridades, habían sido construidos de manera ilegal sobre un predio de propiedad del municipio.

De acuerdo con la alcaldía, la diligencia se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de Policía por la ocupación indebida del espacio público.

Durante el procedimiento se verificó que dos de las edificaciones estaban habitadas, por lo que las familias fueron desalojadas con acompañamiento interinstitucional y bajo el debido proceso.

El desalojo fue el resultado de un proceso administrativo que inició tras reiteradas denuncias de la comunidad por la ocupación del terreno y por presuntas amenazas provenientes de grupos delincuenciales.

Según informó la Alcaldía, previamente se realizaron visitas de caracterización a los ocupantes, incautaciones de materiales de construcción, jornadas de socialización de la oferta institucional y notificaciones en las que se advirtió que el lote correspondía a un bien público sobre el que no era permitido construir ni permanecer.

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En la operación participaron la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría de Inclusión, la Personería de Bello, Espacio Público, la Secretaría de Movilidad, la Policía Nacional y los grupos especializados UNDEMO y DMA.

La Alcaldía reiteró que continuará adelantando acciones para recuperar el espacio público, proteger las zonas verdes y fortalecer la convivencia en el municipio.

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