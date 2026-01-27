Petro genera tensión ante cita con Trump: solicita que Maduro sea juzgado en Venezuela

Resumen: El presidente Gustavo Petro pidió a EE.UU. devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para ser juzgado. Cuestionó la intervención militar y defendió la soberanía regional.

En un escenario cargado de tensión diplomática, el presidente Gustavo Petro aprovechó un evento público en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá para fijar una postura oficial frente a la captura de Nicolás Maduro.

Este martes 27 de enero, a pocos días de su esperado encuentro con Donald Trump en Washington, el mandatario colombiano elevó una solicitud directa al Gobierno de los Estados Unidos: que el líder del régimen venezolano sea devuelto a su país para ser procesado por tribunales locales y no por la justicia norteamericana.

La captura de Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero y que lo mantiene recluido en una prisión de Nueva York junto a su esposa Cilia Flores, ha sido el eje central del discurso de Petro.

Según el mandatario, la intervención militar que terminó en el bombardeo de Caracas representa un quiebre en la soberanía regional. “Tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense. ¿Y por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea”, aseveró Petro.

Durante su intervención, el presidente Petro no solo cuestionó el operativo estadounidense, sino que lanzó dardos contra los organismos internacionales. Comparó la situación en Venezuela con el conflicto en Gaza, señalando que las Naciones Unidas han sido “incapaces de resolver un genocidio”.

Para el presidente, el uso de misiles sobre las capitales latinoamericanas no resuelve los problemas estructurales y comparó la visión extractivista de Maduro con la de Donald Trump y Álvaro Uribe, afirmando que, aunque se parecen en su fe en el petróleo, debe respetarse la autonomía judicial de la civilización del sur.

Este pronunciamiento endurece el clima previo a la visita de Petro a la Casa Blanca, donde se verá cara a cara con Trump. Mientras la Fiscalía de Estados Unidos avanza en el juicio por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína contra Maduro, el presidente colombiano insiste en que los procesos políticos de América Latina no pueden medirse con los parámetros de Washington.

