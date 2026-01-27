¡Apareció la competencia! Juan Valdez busca al ingenioso vendedor de café «John Valdez» en Barranquilla

Resumen: Si ven a "John Valdez" por las calles de Barranquilla, infórmenle que la casa matriz del café colombiano lo está buscando para premiar su ingenio.

Minuto30.com .- En las calles de Barranquilla, el ingenio colombiano no tiene límites. Lo que comenzó como un curioso video de redes sociales sobre un vendedor ambulante de café, se ha convertido en una búsqueda oficial por parte de la marca de café más reconocida de Colombia.

Juan Valdez está tras la pista de “John Valdez”, el hombre que con humor y creatividad se volvió viral.

El vendedor, que recorre las calles de la “Arenosa” en bicicleta y con un cajón lleno de termos, llamó la atención de miles de internautas por su entusiasmo y la similitud fonética de su marca personal con la multinacional colombiana.

El mensaje de la marca oficial

Lejos de molestarse por el uso del nombre, la cuenta oficial de @JuanValdezCafe se unió a la tendencia y publicó un emotivo mensaje para dar con el paradero del barranquillero:

“Estamos buscando a John Valdez, un ejemplo de creatividad, ingenio y entusiasmo. ❤️☕ Si lo conoces, ayúdanos etiquetándolo en los comentarios o cuéntanos dónde podemos encontrarlo, estamos seguros de que juntos lo lograremos. ”

¿Qué hay detrás de John Valdez?

El clip, que ya suma millones de reproducciones, muestra al vendedor con una sonrisa impecable y una actitud arrolladora mientras sirve café en las zonas comerciales de Barranquilla.

Para muchos, es el vivo ejemplo del “rebusque” con dignidad y una estrategia de marketing natural que logró lo que muchas agencias envidiarían: captar la atención de la marca original.

La comunidad se moviliza

Desde que se publicó el anuncio de búsqueda hace apenas unas horas, los usuarios en redes sociales han empezado a reportar avistamientos de “John Valdez” en sectores como el Paseo Bolívar y el norte de la ciudad. Se especula que la marca podría estar preparando una sorpresa o incluso una colaboración con este emprendedor callejero.

Quedamos pendientes del desenlace de la “novela cafetera”…

