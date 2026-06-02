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Resumen: Federico Gutiérrez criticó a Petro por cuestionar el preconteo electoral y aseguró que el presidente estaría participando en política mientras se acerca la segunda vuelta.

‘Petro quiere ser dictador’: Fico Gutiérrez lo acusa de desconocer elecciones y violar la ley

Las declaraciones del presidente Petro tras la primera vuelta presidencial continúan generando reacciones en distintos sectores políticos del país.

Esta vez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó fuertes cuestionamientos contra el mandatario luego de que este pusiera en duda los resultados del preconteo electoral y anunciara su respaldo activo a la campaña de Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta.

Durante una intervención pública, Gutiérrez afirmó que Petro estaría actuando por fuera de los límites institucionales al pronunciarse sobre el proceso electoral mientras ejerce la Presidencia de la República.

Según el mandatario local, el jefe de Estado estaría desconociendo las reglas democráticas al cuestionar los resultados preliminares entregados por la Registraduría Nacional.

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El alcalde también defendió la transparencia de las elecciones y aseguró que en Medellín existieron plenas garantías para el desarrollo de la jornada electoral. En ese sentido, respaldó el trabajo realizado por la Registraduría y rechazó las denuncias hechas por el presidente sobre presuntas irregularidades en el software utilizado para el conteo de votos.

Gutiérrez sostuvo que Petro pretende intervenir directamente en la campaña presidencial y aseguró que, si desea participar activamente en política electoral, debería renunciar a su cargo.

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«Si quiere renunciar, mejor que renuncie ya, y se vaya a hacer campaña. Como hizo su socio político, los corruptos de los que se robaron a Medellín hace tan solo unos tres años», indicó el mandatario.

Además, manifestó preocupación por las consecuencias que podrían generar los mensajes emitidos desde la Presidencia en medio del actual ambiente político.

Las declaraciones del alcalde se producen luego de que el presidente Petro señalara que no reconoce los resultados del preconteo y afirmara que solo aceptará las cifras oficiales emitidas por las comisiones escrutadoras.

Estas posiciones han generado debate entre sectores políticos, expertos y organizaciones que siguen de cerca el desarrollo del proceso electoral.

Mientras se prepara la segunda vuelta presidencial, la controversia entre el mandatario nacional y varios dirigentes regionales continúa elevando la tensión política en el país.

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