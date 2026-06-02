Resumen: La suspensión de los funcionarios del Gobierno Petro se apoyan en las publicaciones "descaradas" en sus redes sociales como X (antes Twitter).

¡No solo fue Saade! Procuraduría suspende a Carlos Carrillo, director de la UNGRD, por presunta participación indebida en política

Minuto30.com .- El ambiente político en Colombia sigue subiendo de temperatura de cara a la segunda vuelta presidencial. En las últimas horas la Procuraduría General de la Nación anunció drásticas medidas disciplinarias contra al menos dos altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, al ordenar su suspensión provisional por presunta participación indebida en política.

El caso de Carlos Carrillo (Director de la UNGRD)

De acuerdo con la información revelada por Julio Sánchez Cristo a través de los micrófonos de Caracol Radio, el actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, fue suspendido de su cargo.

Aunque la noticia se encuentra en desarrollo, el ente de control tomó la decisión al considerar que las recientes actuaciones o declaraciones del funcionario podrían configurar una falta disciplinaria grave por involucrarse, de manera indebida, en la contienda electoral.

El caso de Alfredo Saade (Embajador en Brasil)

A la suspensión del autodenominado «pastor» Alfredo Saade, quien se venía desempeñando como embajador de Colombia en Brasil; se suma la de Carrillo. La Procuraduría les abrió investigaciones disciplinarias formales y ordenó apartarlos temporalmente de sus cargos hasta el próximo 21 de junio de 2026, fecha de la segunda vuelta.

La suspensión de los funcionarios del Gobierno Petro se apoyan en las publicaciones «descaradas» en sus redes sociales como X (antes Twitter).

El embajador por ejemplo hizo llamados explícitos al presidente Gustavo Petro y a otros funcionarios, como Armando Benedetti, pidiéndoles que renunciaran a sus cargos para meterse de lleno a conseguir votos para la campaña de Iván Cepeda.

A pesar de la contundencia de los mensajes —como uno en el que pedía a Petro «demostrar cómo es que se ponen 15 millones de votos en las urnas»—, Saade argumentó que su cuenta es «personal» y que, según su abogado, sus pronunciamientos no constituían participación en política ni activismo electoral.

La Procuraduría dejó claro que la suspensión de ambos funcionarios es una medida provisional y no definitiva, pero necesaria para evitar que se continúe y reitere la falta disciplinaria utilizando la autoridad de sus cargos o canales oficiales para influir en las elecciones.

Se espera que en las próximas horas hayan más suspensiones de cargos de altos funcionarios del Gobierno Petro.