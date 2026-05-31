Resumen: El presidente Gustavo Petro ha desatado una fuerte controversia tras mostrar públicamente su tarjetón marcado a favor de Iván Cepeda durante la reciente jornada electoral, un acto que ha sido duramente criticado por la oposición y observadores democráticos. Esta acción es señalada como una violación directa al artículo 127 de la Constitución colombiana, que prohíbe la participación en política de los funcionarios públicos, y una grave vulneración al principio del voto secreto. Ante esta presunta ruptura de la neutralidad y las garantías democráticas que debe salvaguardar un jefe de Estado, diversos sectores políticos han anunciado que impulsarán acciones disciplinarias y quejas formales en su contra por utilizar su investidura para influir indebidamente en los comicios.

Petro está tan desesperado que mostró que votó por Iván Cepeda: el presidente se cansó de violar la ley

El presidente de la República, Gustavo Petro, se encuentra en el centro de una fuerte controversia política y jurídica luego de que, durante la reciente jornada electoral, exhibiera públicamente su tarjetón marcado a favor del candidato Iván Cepeda. Este acto ha desatado una ola de críticas desde diversos sectores de la oposición y de veedurías ciudadanas, quienes señalan que el mandatario habría incurrido en una falta disciplinaria grave al violar la prohibición constitucional de participación en política.

Los hechos en la urna

El incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando el jefe de Estado acudió a su puesto de votación habitual. Tras recibir los tarjetones y dirigirse al cubículo, el mandatario, en lugar de depositar su voto en secreto como lo dicta el protocolo democrático, levantó la papeleta frente a las cámaras de los medios de comunicación y los presentes, dejando ver claramente su elección por Iván Cepeda.

Aunque el presidente no emitió declaraciones verbales invitando explícitamente a votar por el candidato, el gesto visual fue interpretado de inmediato como un respaldo político directo y deliberado.

Las críticas y el marco legal

El acto ha generado un profundo rechazo debido a las estrictas normativas colombianas frente a la neutralidad que deben mantener los funcionarios públicos, especialmente el jefe de Estado. Las críticas se fundamentan en los siguientes puntos clave:

Violación del Artículo 127 de la Constitución: La Carta Magna colombiana prohíbe de manera tajante a los empleados del Estado y a los funcionarios de la rama ejecutiva intervenir en política partidista o en controversias electorales.

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Vulneración del voto secreto: Analistas políticos han señalado que el acto de «cantar» o mostrar el voto por parte de la máxima autoridad del país sienta un precedente peligroso que debilita el principio del sufragio secreto, pilar fundamental para evitar la coacción electoral.

«El presidente no es un ciudadano común el día de las elecciones; es el garante de la transparencia del proceso. Al mostrar su voto, rompe el equilibrio y utiliza su investidura para hacer proselitismo de última hora, algo completamente ilegal», señaló un vocero de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Posibles consecuencias disciplinarias

Tras el revuelo, varios congresistas de la oposición han anunciado que interpondrán quejas formales. Aunque el presidente de la República cuenta con fuero especial y solo puede ser investigado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, expertos juristas señalan que la Procuraduría General de la Nación podría emitir un pronunciamiento o iniciar indagaciones preliminares sobre el entorno del mandatario que haya facilitado o promovido este acto.

Por el momento, la Casa de Nariño no ha emitido un comunicado oficial para justificar o aclarar el actuar del mandatario frente a las urnas, mientras el debate sobre los límites de la figura presidencial en época de elecciones sigue acaparando la agenda nacional.

Petro está tan desesperado que mostró que votó por Iván Cepeda: el presidente se cansó de violar la ley