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Resumen: Debido a la alta afluencia esperada, es vital verificar tu puesto y mesa de votación con antelación

¡Colombia decide! Guía clave para las elecciones presidenciales de este domingo

Minuto30.com .- Este domingo 31 de mayo, Colombia vivirá una jornada democrática decisiva para definir el rumbo del país. Los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al próximo Presidente de la República para el periodo 2026-2030, quien tendrá la misión de suceder a Gustavo Petro.

Más de 41 millones de colombianos, mayores de 18 años, están habilitados para acudir a las urnas este domingo.

Horario de la jornada electoral

Las urnas en todo el territorio nacional estarán habilitadas en el siguiente horario:

Apertura: 8:00 a. m.

Cierre: 4:00 p. m. (en punto).

¿Qué se vota y cómo funciona?

Los electores recibirán un tarjetón con los candidatos a la Presidencia de la República.

Para que el voto sea válido: Se debe marcar únicamente una casilla correspondiente a la fórmula presidencial de su elección o al voto en blanco.

Posible segunda vuelta: Si ninguno de los candidatos logra obtener más del 50 % de los votos válidos, los dos aspirantes con la mayor votación pasarán a una segunda y definitiva vuelta, programada para el domingo 21 de junio.

Recomendaciones y requisitos para el elector

Para garantizar que tu participación transcurra sin contratiempos, la Registraduría Nacional establece los siguientes parámetros:

Consulta tu lugar de votación: Debido a la alta afluencia esperada, es vital verificar tu puesto y mesa de votación con antelación a través de la página web oficial de la Registraduría Nacional o mediante la aplicación ‘aVotar’.

Documento válido: El único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de ciudadanía física (amarilla con hologramas) o la cédula digital (presentada directamente desde la aplicación oficial). No se admiten contraseñas, pasaportes, licencias de conducción ni fotocopias.

Lea también: ¡No lo dejes para después! Paso a paso: consulta tu lugar de votación

Prohibiciones y Ley Seca

Durante el desarrollo de los comicios, las autoridades mantendrán estrictos controles sobre las siguientes restricciones: