¡Colombia decide! Guía clave para las elecciones presidenciales de este domingo

Resumen: Debido a la alta afluencia esperada, es vital verificar tu puesto y mesa de votación con antelación
Minuto30.com .- Este domingo 31 de mayo, Colombia vivirá una jornada democrática decisiva para definir el rumbo del país. Los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al próximo Presidente de la República para el periodo 2026-2030, quien tendrá la misión de suceder a Gustavo Petro.
Más de 41 millones de colombianos, mayores de 18 años, están habilitados para acudir a las urnas este domingo.
Horario de la jornada electoral
Las urnas en todo el territorio nacional estarán habilitadas en el siguiente horario:
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Apertura: 8:00 a. m.
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Cierre: 4:00 p. m. (en punto).
¿Qué se vota y cómo funciona?
Los electores recibirán un tarjetón con los candidatos a la Presidencia de la República.
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Para que el voto sea válido: Se debe marcar únicamente una casilla correspondiente a la fórmula presidencial de su elección o al voto en blanco.
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Posible segunda vuelta: Si ninguno de los candidatos logra obtener más del 50 % de los votos válidos, los dos aspirantes con la mayor votación pasarán a una segunda y definitiva vuelta, programada para el domingo 21 de junio.
Recomendaciones y requisitos para el elector
Para garantizar que tu participación transcurra sin contratiempos, la Registraduría Nacional establece los siguientes parámetros:
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Consulta tu lugar de votación: Debido a la alta afluencia esperada, es vital verificar tu puesto y mesa de votación con antelación a través de la página web oficial de la Registraduría Nacional o mediante la aplicación ‘aVotar’.
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Documento válido: El único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de ciudadanía física (amarilla con hologramas) o la cédula digital (presentada directamente desde la aplicación oficial). No se admiten contraseñas, pasaportes, licencias de conducción ni fotocopias.
Lea también: ¡No lo dejes para después! Paso a paso: consulta tu lugar de votación
Prohibiciones y Ley Seca
Durante el desarrollo de los comicios, las autoridades mantendrán estrictos controles sobre las siguientes restricciones:
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Propaganda política: Está totalmente prohibido portar publicidad política visible (camisetas, afiches, gorras) en los puestos de votación.
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Dispositivos electrónicos: No se permite el uso de teléfonos celulares ni cámaras fotográficas dentro del cubículo de votación para garantizar el secreto del voto.
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Ley Seca: Rige la prohibición del expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el país hasta las 6:00 a. m. del lunes 1 de junio.
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