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    ¡Colombia decide! Guía clave para las elecciones presidenciales de este domingo

    Debido a la alta afluencia esperada, es vital verificar tu puesto y mesa de votación con antelación

    Publicado por: SoloDuque

    Medellín blinda las elecciones: más de 2 mil policías y 3 mil cámaras vigilarán la jornada
    Foto sacada de redes sociales.
    ¡Colombia decide! Guía clave para las elecciones presidenciales de este domingo

    Resumen: Debido a la alta afluencia esperada, es vital verificar tu puesto y mesa de votación con antelación

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Este domingo 31 de mayo, Colombia vivirá una jornada democrática decisiva para definir el rumbo del país. Los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al próximo Presidente de la República para el periodo 2026-2030, quien tendrá la misión de suceder a Gustavo Petro.

    Más de 41 millones de colombianos, mayores de 18 años, están habilitados para acudir a las urnas este domingo.

    Horario de la jornada electoral

    Las urnas en todo el territorio nacional estarán habilitadas en el siguiente horario:

    • Apertura: 8:00 a. m.

    • Cierre: 4:00 p. m. (en punto).

     ¿Qué se vota y cómo funciona?

    Los electores recibirán un tarjetón con los candidatos a la Presidencia de la República.

    • Para que el voto sea válido: Se debe marcar únicamente una casilla correspondiente a la fórmula presidencial de su elección o al voto en blanco.

    • Posible segunda vuelta: Si ninguno de los candidatos logra obtener más del 50 % de los votos válidos, los dos aspirantes con la mayor votación pasarán a una segunda y definitiva vuelta, programada para el domingo 21 de junio.

    tarjeton presidencia

     Recomendaciones y requisitos para el elector

    Para garantizar que tu participación transcurra sin contratiempos, la Registraduría Nacional establece los siguientes parámetros:

    • Consulta tu lugar de votación: Debido a la alta afluencia esperada, es vital verificar tu puesto y mesa de votación con antelación a través de la página web oficial de la Registraduría Nacional o mediante la aplicación ‘aVotar’.

    • Documento válido: El único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de ciudadanía física (amarilla con hologramas) o la cédula digital (presentada directamente desde la aplicación oficial). No se admiten contraseñas, pasaportes, licencias de conducción ni fotocopias.

    Lea también: ¡No lo dejes para después! Paso a paso: consulta tu lugar de votación

    Prohibiciones y Ley Seca

    Durante el desarrollo de los comicios, las autoridades mantendrán estrictos controles sobre las siguientes restricciones:

    • Propaganda política: Está totalmente prohibido portar publicidad política visible (camisetas, afiches, gorras) en los puestos de votación.

    • Dispositivos electrónicos: No se permite el uso de teléfonos celulares ni cámaras fotográficas dentro del cubículo de votación para garantizar el secreto del voto.

    • Ley Seca: Rige la prohibición del expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el país hasta las 6:00 a. m. del lunes 1 de junio.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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