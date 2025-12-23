Resumen: El Gobierno Nacional oficializó la declaratoria de Estado de Emergencia Económica y Social en todo el país. La medida, que busca recaudar recursos tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento, otorga facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro para crear impuestos por decreto. ¿Qué pasará con su bolsillo?

Petro oficializó la emergencia económica: tendrá superpoderes y podrá clavar todos los impuestos que quiera

En una decisión que marca un antes y un después en el cierre del año fiscal 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio colombiano. Esta medida excepcional, amparada en el artículo 215 de la Constitución Política, tendrá una vigencia inicial de 30 días calendario y busca conjurar lo que el Ejecutivo califica como una “grave perturbación del orden económico”.

La declaratoria se produce apenas días después de que el Congreso de la República hundiera definitivamente la Ley de Financiamiento, la cual pretendía recaudar cerca de $16,3 billones de pesos necesarios para equilibrar el Presupuesto General de la Nación de 2026. Ante la falta de estos recursos, el mandatario advirtió que el país se enfrenta a un desbalance fiscal “insostenible” que compromete servicios esenciales como la salud y la seguridad.

Las 5 razones clave detrás del Decreto 1390

El documento de 20 páginas, firmado por la totalidad del gabinete ministerial, expone una serie de factores que, según el Gobierno, configuran una crisis que no puede ser atendida por las vías legislativas ordinarias. Estos son los puntos neurálgicos:

Déficit Fiscal Crítico: El déficit cerró el 2024 en un 6,7% del PIB y se proyecta que escale al 7,1% en 2025, una cifra que limita la capacidad de maniobra del Estado.

Crisis en el Sistema de Salud: El cumplimiento de un auto de la Corte Constitucional obliga a equiparar la UPC (Unidad de Pago por Capitación) del régimen subsidiado con el contributivo, lo que genera un hueco financiero inmediato de $3,3 billones.

Seguridad Nacional y Orden Público: El recrudecimiento de ataques con drones contra la Fuerza Pública en departamentos como Cauca y Cesar exige inversiones urgentes en tecnología de defensa que no estaban presupuestadas.

Subsidios de Energía: Existe un riesgo inminente de impago en los subsidios para estratos 1, 2 y 3, especialmente en la región Caribe, lo que podría derivar en una crisis social.

Hundimiento Legislativo: El Gobierno argumenta que el hecho de que el Congreso apruebe un presupuesto y luego niegue los recursos para financiarlo es un hecho “soberviniene e imprevisto”.

¿Qué impuestos se vienen? El impacto en los colombianos

Con la firma de este decreto, el Ejecutivo queda facultado para expedir normas con fuerza de ley sin pasar por el debate previo en el Congreso. Aunque los decretos legislativos deben ser enviados a la Corte Constitucional para su revisión, su aplicación suele ser inmediata.

Fuentes del Ministerio de Hacienda, liderado por Germán Ávila, han señalado que los nuevos tributos buscarán replicar la esencia de la fallida reforma tributaria, centrándose en:

Impuesto a los juegos de azar: Se evalúa aplicar un IVA del 19% a las apuestas online y depósitos en plataformas.

Sobretasa al sector extractivo: Nuevos gravámenes a la producción de petróleo y carbón.

Impuesto a los “Megarricos”: Petro ha sido enfático en que la carga debe recaer sobre los sectores con mayor patrimonio.

Gravamen a los Movimientos Financieros (posible 5×1.000): Aunque es una medida impopular, está sobre la mesa como mecanismo de recaudo rápido.

La batalla jurídica: ¿Es constitucional la emergencia?

La declaratoria no ha estado exenta de una fuerte resistencia política y jurídica. Analistas y exmagistrados advierten que el Gobierno podría estar incurriendo en una “trampa constitucional”. Según expertos consultados por Minuto30, la Corte Constitucional ha sido histórica y rigurosamente estricta al definir qué es un “hecho sobreviniente”.

“El hundimiento de una ley en el Congreso es un ejercicio democrático previsible, no un desastre natural o un hecho imprevisto. El Gobierno sabía que no tenía las mayorías”, señalan voces críticas desde la oposición.

Si la Corte Constitucional llega a “tumbar” la emergencia en su revisión de fondo (que ocurriría después de la vacancia judicial en enero de 2026), el Gobierno se vería obligado a devolver lo recaudado o enfrentar un vacío legal aún mayor.

¿Por qué le importa a los colombianos esta medida?

Si eres comerciante, los nuevos impuestos podrían afectar tu flujo de caja.

Si eres usuario del sistema de salud, la falta de recursos o la redistribución de los mismos impactará la entrega de medicamentos.

Si tienes ahorros o realizas transacciones frecuentes, vigila los cambios en el GMF (4×1.000).

Lo que sigue en el cronograma político

Expedición de decretos tributarios: Se esperan en las próximas 48 horas.

Control Político: El Congreso será convocado 10 días después del vencimiento de la emergencia para evaluar el uso de las facultades.

Revisión de la Corte: El alto tribunal recibirá el decreto este diciembre, pero el análisis profundo iniciará tras el 10 de enero de 2026.

