¡No perdemos la esperanza! Buscamos a Sasha, perrita perdida desde marzo en el barrio La Libertad de Medellín

Minuto30.com .- El amor por una mascota no conoce de tiempos ni olvidos. La familia de Sasha continúa en una búsqueda incansable que ya suma varios meses.

La pequeña perrita se extravió el pasado 20 de marzo de 2025 en el barrio La Libertad, en la zona centro-oriental de Medellín, y desde entonces su rastro se ha perdido, pero no la fe de sus dueños de encontrarla.

Sasha es una perrita de tamaño pequeño y su rasgo más distintivo son unas manchas en su pelaje, características que sus familiares esperan que algún ciudadano logre reconocer para poner fin a esta angustia.

Solidaridad del barrio

A pesar de los meses transcurridos, es posible que Sasha haya sido resguardada por una familia que desconoce que tiene dueños, o que haya sido vista deambulando por sectores aledaños a la Comuna 8. Por ello, se solicita a los habitantes de La Libertad, El Pinal, Villa Hermosa y sectores cercanos hacer memoria o reportar si han visto a una perrita con estas características recientemente.

¿Cómo ayudar a que Sasha regrese a casa?

Si usted tiene alguna información, por pequeña que sea, o si cree haberla visto en algún hogar del sector, por favor comuníquese de inmediato al WhatsApp de su familia:

WhatsApp de contacto: 323 900 50 33

La historia de Sasha es el reflejo de miles de familias que no se rinden. Ayúdenos a compartir esta nota; un solo “clic” puede ser el puente para que Sasha regrese al hogar que tanto la extraña. ¡No la olvidemos!

¿La has visto en el barrio La Libertad o sectores cercanos? Escribe ya al 323 900 50 33. ¡Tu información es vital!