Resumen: El presidente Gustavo Petro calificó de mentira las afirmaciones del general (r) Henry Sanabria sobre supuestas órdenes para detener operaciones militares.

Petro tildó de mentiroso a exdirector de la Policía por acusarlo de frenar operativos contra el Clan del Golfo

El presidente Gustavo Petro, salió al paso este jueves 25 de junio para desmentir las delicadas declaraciones entregadas por el exdirector de la Policía Nacional, el general en retiro Henry Sanabria.

El exalto oficial encendió el debate nacional al asegurar que desde el alto gobierno se emitieron órdenes explícitas para ‘congelar’ acciones de la fuerza pública contra poderosas estructuras del narcotráfico.

La controversia escaló a niveles críticos luego de que Sanabria revelara que durante su gestión al frente de la institución uniformada recibió llamadas directas de Laura Sarabia, entonces jefa de Gabinete y hoy embajadora.

Según el exdirector, la funcionaria le solicitaba frenar procedimientos especiales bajo el argumento de no entorpecer los acercamientos de la «Paz Total».

Ante la gravedad de los señalamientos, que apuntan al presunto desmonte de la ofensiva contra el Clan del Golfo en el año 2022, Petro utilizó sus canales oficiales para calificar la versión como una absoluta falsedad, sosteniendo firmemente que en su administración jamás se han frenado las operaciones militares ni policiales por debajo de la mesa.

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En su defensa, el primer mandatario aclaró que los únicos momentos donde se modificó el accionar de las tropas correspondieron a la evaluación estricta de bombardeos para proteger la vida de menores de edad y a los ceses al fuego formales pactados al inicio de su mandato, los cuales fueron suspendidos meses después.

El presidente enfatizó que la línea contra el crimen organizado siempre ha sido ofensiva y que los diálogos sociojurídicos se han dado bajo el estricto marco de la ley.

Por su parte, Laura Sarabia negó rotundamente haber interferido en los despliegues de seguridad y anunció que emprenderá severas acciones penales contra el general en retiro.

Finalmente, en medio del tenso ambiente de transición de cara al próximo periodo presidencial, Petro lanzó una fuerte advertencia sobre el proceso de empalme con el gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

El mandatario aseguró que no revisará ni avalará decretos de la nueva administración que pretendan romper con los preceptos de derechos humanos.

Con este panorama, el país asiste a un cierre de gobierno marcado por la desconfianza institucional, mientras los entes de control evalúan si las operaciones de las fuerzas armadas fueron realmente coartadas en los territorios más golpeados por la violencia.

Esto que dice el general es una mentira, jamás se han detenido operaciones militares He examinado casos de bombardeo de acuerdo a la presencia de menores de edad. Solo se ha stablecio un cese al fuego pactado durante el comienzo de mi gobierno con algunas organizaciones que se… https://t.co/X0H3eNuiKy — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 25, 2026

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