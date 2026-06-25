Resumen: La pitonisa no limitó sus predicciones a Colombia. Aseguró que la región entera está experimentando un giro definitivo hacia la derecha y la extrema derecha, impulsado por el regreso de Trump al poder desde 2025.

Mhoni Vidente lanza predicciones sobre el futuro de Colombia, tras victoria de De La Espriella: «Empieza una nueva era de prosperidad»

Minuto30.com .- La reconocida astróloga Mhoni Vidente ha vuelto a encender las redes sociales con sus más recientes predicciones, esta vez enfocadas en el panorama político de Colombia y el cambio de gobierno. Tras las recientes elecciones, la vidente analizó lo que, según sus cartas, le depara al país bajo la nueva administración del presidente electo «Abelardo».

La transición de poder y el supuesto rol de EE. UU.

En su lectura, Mhoni aseguró que la transición del 7 de agosto marcará un punto de no retorno. Según la astróloga, el actual mandatario, Gustavo Petro, entregará el poder de manera ineludible, pero hizo una audaz afirmación esotérica sobre los motivos detrás del declive de su gobierno.

De acuerdo con sus visiones, hubo una supuesta advertencia directa desde la Casa Blanca. Mhoni afirma que en febrero de 2026, Donald Trump le habría exigido a Petro no interferir en el proceso electoral bajo amenaza de enfrentar severos procesos legales. Además, la vidente opinó que los errores diplomáticos y las alianzas equivocadas terminaron por «arruinar a la izquierda» en el país.

«La carta del Emperador»: augurio económico para Colombia

Pasando al terreno económico, las predicciones de Mhoni Vidente son sumamente optimistas para la nueva etapa del país. Al leer «la carta del emperador» y «la carta de la estrella», pronosticó lo siguiente:

Bonanza financiera: Asegura que vendrá una etapa de prosperidad con un comportamiento «mágico» del dólar y la bolsa de valores.

Inversión y relaciones exteriores: Prevé grandes inversiones y un respaldo internacional fuerte, destacando un supuesto apoyo y comunicación fluida con figuras políticas estadounidenses como el secretario Marco Rubio y Donald Trump.

Seguridad: Vislumbra un control total de la seguridad y un periodo de mejores negociaciones diplomáticas.

El giro político en América Latina y un mensaje a los gobernantes

La pitonisa no limitó sus predicciones a Colombia. Aseguró que la región entera está experimentando un giro definitivo hacia la derecha y la extrema derecha, impulsado por el regreso de Trump al poder desde 2025.

Brasil: Pronosticó que, en octubre, Lula da Silva perderá el poder, cediendo el control a la familia Bolsonaro.

Regímenes en la mira: Afirmó que gobiernos como los de Cuba (Díaz-Canel) y España (Pedro Sánchez) están «en la mira» para enfrentar cambios drásticos próximamente.

Para cerrar su intervención, Mhoni dejó un mensaje reflexivo y contundente dirigido a todos los políticos: «No te las puedes creer. No puedes sentirte Dios. Eres una persona que estás puesta ahí por el pueblo y para el pueblo», recordando que el propósito del poder debe ser la seguridad y el progreso de la sociedad, no el beneficio personal.