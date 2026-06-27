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    Ya hay encargado del empalme: Petro designó a quien liderará la transición

    El Gobierno Petro designó al ministro Germán Ávila como coordinador del empalme de gobierno con el presidente electo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Ya hay encargado del empalme: Petro designó a quien liderará la transición
    Foto: Banco de la República
    Ya hay encargado del empalme: Petro designó a quien liderará la transición

    Resumen: El Gobierno de Gustavo Petro designó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, como coordinador del empalme de gobierno con el presidente electo Abelardo de la Espriella.

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    El empalme de gobierno comenzó a tomar forma luego de que el presidente Gustavo Petro designara al ministro de Hacienda, Germán Ávila, como coordinador del proceso de transición hacia la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

    El anuncio fue realizado este sábado 27 de junio mediante un comunicado oficial de la Casa de Nariño.

    Con esta decisión, el Gobierno Nacional da el primer paso para organizar el empalme de gobierno, un proceso que permitirá entregar la información administrativa, financiera y técnica de las diferentes entidades del Estado al equipo del mandatario que asumirá el poder el próximo 7 de agosto.

    Según informó la Presidencia, en los próximos días se llevarán a cabo las primeras reuniones entre los delegados del Gobierno saliente y los representantes designados por Abelardo de la Espriella, con el propósito de garantizar una transición ordenada y transparente.

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    A través del comunicado oficial, la Casa de Nariño señaló que este proceso busca fortalecer la institucionalidad del país y facilitar el relevo presidencial conforme a los principios democráticos.

    «Esta es una invitación a realizar un ejercicio de transición democrática, respetando los principios de la transparencia en el marco del fortalecimiento institucional de Colombia», indicó el Gobierno en el documento.

    El nombramiento de Germán Ávila se conoce pocas horas después de que el presidente electo anunciara parte de la estructura que liderará su propio proceso de empalme, entre ellos el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien estará al frente del denominado empalme anticorrupción.

    Con ambos equipos en proceso de conformación, se espera que las mesas de trabajo inicien durante la próxima semana para revisar el estado de las finanzas públicas, los programas del Gobierno y los principales proyectos que quedarán en manos de la nueva administración.

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