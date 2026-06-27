Resumen: Andrés Julián Rendón y Abelardo de la Espriella acordaron trabajar en seguridad, salud y la culminación del Túnel del Toyo como prioridades para Antioquia.

Primer encuentro entre Andrés Julián y De la Espriella deja compromisos para Antioquia: seguridad, salud y El Toyo

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, sostuvieron este sábado 27 de junio, un encuentro en el municipio de San Pedro de los Milagros, donde definieron las principales prioridades para Antioquia de cara al inicio del nuevo Gobierno Nacional.

La reunión se desarrolló en medio de la visita del presidente electo a este municipio del norte antioqueño, donde cumplió una promesa de peregrinación en la basílica local.

Durante el encuentro, el gobernador manifestó la disposición del departamento para trabajar conjuntamente con la nueva administración nacional en proyectos considerados estratégicos para el desarrollo de la región.

Rendón aseguró que existen tres asuntos que requieren atención prioritaria

El primero es el fortalecimiento de la seguridad, con el propósito de enfrentar a las estructuras criminales y devolver la tranquilidad a los habitantes del departamento.

En segundo lugar, insistió en la necesidad de proteger el sistema de salud y garantizar una atención oportuna y digna para los ciudadanos.

Finalmente, destacó la importancia de avanzar en obras de infraestructura, especialmente en la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo y la culminación de la nueva vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo.

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«Tenemos tres prioridades muy grandes: la seguridad, la salud y El Toyo. Hemos hecho un enorme esfuerzo para sacar adelante esta obra, pero los equipos electromecánicos siguen sin instalarse», manifestó el mandatario departamental.

Por su parte, Abelardo de la Espriella reiteró su compromiso con Antioquia y aseguró que el departamento tendrá un papel fundamental durante su administración.

«Antioquia tiene presidente con El Tigre. Estoy muy agradecido porque Antioquia resistió, votó por El Tigre y se salvó Colombia. Todo mi compromiso, mi afecto y mi admiración por este gran departamento», afirmó el mandatario electo.

El encuentro también marcó el inicio de una nueva etapa en la relación entre la Nación y Antioquia, luego de varios años de diferencias entre el Gobierno de Petro y las autoridades departamentales.

Tanto el gobernador de Antioquia como el presidente electo coincidieron en la necesidad de trabajar coordinadamente para sacar adelante proyectos estratégicos que beneficien no solo a los antioqueños, sino al país.

Con esta reunión, las partes enviaron un mensaje de cooperación institucional y ratificaron que las prioridades para Antioquia estarán enfocadas en fortalecer la seguridad, garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y acelerar las obras de infraestructura consideradas clave para la competitividad y el desarrollo regional.

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