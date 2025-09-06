Resumen: El secretario de Gobierno de Medellín, Nicolás Ríos, le pidió al presidente Gustavo Petro que "se corra y deje de estorbar", luego de que el mandatario afirmara que los alcaldes no están autorizados para realizar viajes internacionales. El alcalde Federico Gutiérrez también respondió a Petro, tildando sus acciones de "dictatoriales".

Secretario de Gobierno de Medellín le pide a Petro que deje de estorbar

El secretario de Gobierno de Medellín, Nicolás Ríos, se refirió a la polémica que ha generado el presidente Gustavo Petro, asegurando que los alcaldes que vayan a viajes internacionales tendrían que pedirle permiso a él para hacerlo, a lo que el secretario le pidió que dejara de estorbar.

Y es que en redes sociales el presidente había escrito que los cinco alcaldes que viajarían a Estados Unidos, no pueden hacerlo: «Estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara».

Le puede interesar: Desde la cárcel El Pedregal: alias Pitbull y su cómplice habrían extorsionado a un hombre en Marinilla

Ante esto, el alcalde Federico Gutiérrez le respondió al mandatario, asegurando que toma decisiones de dictador: «ya actúas como un Dictador.

Claro que iremos. Y sí representamos a nuestras ciudades que hacen parte muy importante de Colombia».

El tema escaló tanto, que el secretario de Gobierno de Medellín trinó en la noche del pasado viernes, 5 de septiembre, asegurando que para lo único que se le debe pedir permiso al mandatario es para que «se corra y deje de estorbar».

Secretario de Gobierno de Medellín le pide a Petro que deje de estorbar