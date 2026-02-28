Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El presidente Gustavo Petro criticó la ofensiva de EE. UU. e Israel en Irán y pidió la intervención urgente de la ONU tras la muerte de civiles.

¡Se prendió esto! Petro criticó a Trump por los bombardeos en Irán

El panorama mundial dio un giro aterrador este 28 de febrero, luego de que los gobiernos de Estados Unidos e Israel lanzaran una operación militar conjunta contra Teherán.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no tardó en reaccionar ante la ofensiva, convirtiéndose en una de las pocas voces de la región en rechazar tajantemente el ataque.

A través de su cuenta en X, el mandatario fue directo contra su homólogo estadounidense: “Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy”, sentenció Petro, quien además hizo un llamado urgente para que las Naciones Unidas se reúnan de inmediato para declarar la paz mundial y frenar la propagación de armas nucleares.

Lea también: ¡Atención! la línea A del Metro opera de manera parcial por incidente con persona en la vía

La ofensiva, calificada por Donald Trump como “masiva”, tuvo como blanco principal a los líderes del régimen de los ayatolás, incluyendo al líder supremo Ali Jamenéi. Mientras Washington justifica las acciones como una medida para tumbar una dictadura que patrocina el terrorismo y detiene ilegalmente a ciudadanos extranjeros, el régimen iraní denunció una tragedia humanitaria.

Según informes de la Guardia Revolucionaria, misiles habrían impactado una escuela primaria en el sur de Irán, dejando un saldo preliminar de 40 niñas muertas y decenas de heridas. Ante estas cifras, Petro reaccionó con dolor en sus redes: “Más niños muertos por misiles”.

Mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu asegura que busca eliminar una “amenaza existencial”, Irán ya anunció represalias sin interrupción contra las bases estadounidenses en todo Oriente Medio.

El mundo observa con temor este escalamiento militar en ciudades como Ispahán y Teherán, donde las sirenas y el sobrevuelo de proyectiles se han vuelto la banda sonora de un conflicto que parece apenas comenzar.

Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy. Es la paz del mundo la causa común de la humanidad. La paz y la vida son los fundamentos de la existencia. Naciones Unidas impotente debe reunirse de inmediato y declarar que es la hora de la paz mundial. No pueden… https://t.co/CARXiUJPXO — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 28, 2026

Más noticias de Colombia