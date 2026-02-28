¡Atención! la línea A del Metro opera de manera parcial por incidente con persona en la vía

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
    Publicado por: SoloDuque

    Foto de cortesía.
    Resumen: Si este retraso afecta tus compromisos laborales o académicos, el Metro de Medellín tiene habilitado un canal oficial para solicitar el certificado de la novedad

    Minuto30.com .- La mañana de este sábado comienza con novedades críticas para los usuarios del Metro de Medellín. Debido a un incidente con persona en la vía, la Línea A ha tenido que modificar su operación habitual, prestando servicio de manera segmentada para garantizar la seguridad y las labores de atención.

    Estado actual de la operación

    En este momento, los trenes están circulando únicamente en dos circuitos:

    Tramo Sur: Entre las estaciones La Estrella y Poblado.

    Tramo Norte: Entre las estaciones Caribe y Niquía.

    Estaciones fuera de servicio

    Debido a la ubicación del incidente, ocho estaciones se encuentran cerradas temporalmente y no cuentan con paso de trenes:

    ❌ Industriales
    ❌ Exposiciones
    ❌ Alpujarra
    ❌ San Antonio (Punto de transferencia afectado)
    ❌ Parque Berrío
    ❌ Prado
    ❌ Hospital
    ❌ Universidad

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Llamado a la solidaridad y la empatía

    Desde Minuto30, nos unimos al llamado del sistema Metro de Medellín. Por respeto a la integridad de las personas involucradas y a sus familiares, solicitamos a la ciudadanía y a los internautas abstenerse de capturar o divulgar imágenes y videos de la situación. Recordamos que este es un tema sensible de salud pública que requiere un tratamiento humano y ético.

    ¿Necesitas un certificado para tu trabajo o estudio?

    Si este retraso afecta tus compromisos laborales o académicos, el Metro de Medellín tiene habilitado un canal oficial para solicitar el certificado de la novedad:

    Línea Hola Metro: 604 4449598.

    Horarios: El trámite se puede realizar hoy sábado de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


