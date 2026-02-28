¡Atención! la línea A del Metro opera de manera parcial por incidente con persona en la vía

Resumen: Si este retraso afecta tus compromisos laborales o académicos, el Metro de Medellín tiene habilitado un canal oficial para solicitar el certificado de la novedad
Minuto30.com .- La mañana de este sábado comienza con novedades críticas para los usuarios del Metro de Medellín. Debido a un incidente con persona en la vía, la Línea A ha tenido que modificar su operación habitual, prestando servicio de manera segmentada para garantizar la seguridad y las labores de atención.
Estado actual de la operación
En este momento, los trenes están circulando únicamente en dos circuitos:
Tramo Sur: Entre las estaciones La Estrella y Poblado.
Tramo Norte: Entre las estaciones Caribe y Niquía.
Estaciones fuera de servicio
Debido a la ubicación del incidente, ocho estaciones se encuentran cerradas temporalmente y no cuentan con paso de trenes:
❌ Industriales
❌ Exposiciones
❌ Alpujarra
❌ San Antonio (Punto de transferencia afectado)
❌ Parque Berrío
❌ Prado
❌ Hospital
❌ Universidad
Llamado a la solidaridad y la empatía
Desde Minuto30, nos unimos al llamado del sistema Metro de Medellín. Por respeto a la integridad de las personas involucradas y a sus familiares, solicitamos a la ciudadanía y a los internautas abstenerse de capturar o divulgar imágenes y videos de la situación. Recordamos que este es un tema sensible de salud pública que requiere un tratamiento humano y ético.
¿Necesitas un certificado para tu trabajo o estudio?
Si este retraso afecta tus compromisos laborales o académicos, el Metro de Medellín tiene habilitado un canal oficial para solicitar el certificado de la novedad:
Línea Hola Metro: 604 4449598.
Horarios: El trámite se puede realizar hoy sábado de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
