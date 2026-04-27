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Resumen: Presidente Gustavo Petro ordena que ministros pidan autorización antes de declarar en nombre del Gobierno.

¡Nadie habla sin permiso! Petro ordena controlar lo que dicen sus ministros

La vocería Gobierno quedó bajo nuevas directrices luego de que el presidente Gustavo Petro emitiera un documento oficial en el que establece cómo deben comunicarse los funcionarios del Ejecutivo.

Según la directiva, el mandatario será quien ejerza la vocería principal del Gobierno nacional, definiendo las posiciones oficiales en temas estratégicos.

En el texto se señala que “la vocería principal y oficial del Gobierno nacional será ejercida por el presidente de la República”, dejando claro que los lineamientos generales de comunicación estarán centralizados.

En cuanto a ministros y directores de entidades, la vocería Gobierno también tendrá restricciones. El documento indica que estos funcionarios podrán pronunciarse únicamente sobre asuntos de sus respectivas carteras, pero deberán contar con autorización previa del presidente.

Además, se establece que sus declaraciones deben ajustarse a la línea institucional definida desde la Presidencia.

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La directiva también incluye a otros funcionarios del orden nacional, como gerentes y directores de entidades adscritas, quienes podrán intervenir públicamente solo en temas de su competencia y sin abordar asuntos políticos o estratégicos sin autorización expresa.

Otro de los puntos destacados es la exigencia de coherencia en los mensajes institucionales.

El documento señala que todas las entidades deben garantizar “coherencia, rigor técnico y responsabilidad institucional en sus comunicaciones públicas”, con el fin de evitar contradicciones o desinformación.

Asimismo, se establece que cualquier comunicación que pueda impactar la gestión del Gobierno deberá ser coordinada previamente con las oficinas encargadas de la Presidencia, reforzando así el control sobre los pronunciamientos oficiales.

La medida se conoce en medio de un contexto de tensiones políticas y busca unificar el discurso institucional en el Gobierno nacional.

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