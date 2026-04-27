Resumen: Con la entrega de los 20 cuerpos a sus respectivas familias, iniciarán las honras fúnebres en el departamento del Cauca

¡Fin a la dolorosa espera! Medicina Legal identificó y entregó los 20 cuerpos del atentado en Cajibío; esta es la lista de víctimas

Minuto30.com .- Tras intensas y dolorosas jornadas de trabajo científico, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este lunes que ha culminado en su totalidad el proceso de identificación y entrega de las víctimas mortales que dejó el atroz atentado terrorista con explosivos en la vía Panamericana, jurisdicción del municipio de Cajibío (Cauca).

A través de un comunicado oficial firmado por su director general, Ariel Emilio Cortés Martínez, la entidad entregó el dictamen final, poniendo fin a la angustiosa espera de las familias que aguardaban para darles el último adiós a sus seres queridos. En Minuto30 le entregamos el reporte definitivo de esta tragedia que enluta al país.

La dolorosa lista: 20 vidas apagadas por el terrorismo

El balance final confirma lo que ya se había anticipado: el ataque cobró la vida de 15 mujeres y 5 hombres, sin presencia de menores de edad. Luego de los exhaustivos análisis dactiloscópicos, odontológicos y genéticos, Medicina Legal hizo públicas las identidades de las 20 personas fallecidas:

Nereida Mosquera Angulo (62 años)

Jose Edinson Sánchez Farfán (26 años)

Nidia Mosquera Angulo (68 años)

Patricia Mosquera (58 años)

Caren Lazo De Dorado (67 años)

María Libia Flor Sánchez (56 años)

Francisco Javier Olave Balcázar (63 años)

Andrea Golondrino Yonda (53 años)

Daniela Valencia Holguín (26 años)

Liliana María Valenzuela Valencia (41 años)

María Etelvina Valencia (71 años)

Luz Dary Valencia Solarte (47 años)

José Ciro Puliche (61 años)

Teodomira Salazar Navia (78 años)

María Clemencia Valencia Valencia (65 años)

Alirio Medina Medina (77 años)

Jarol Jair Bojorge Escobar (40 años)

Gloria Patricia Riascos Chantre (53 años)

Florinda Camayo Méndez (62 años)

Virgelina Valencia Valencia (60 años)

Reconocimiento a la labor forense e institucional

El cierre de este complejo proceso forense no solo representa un alivio parcial para los hogares afectados, sino también un despliegue de capacidad técnica e institucional.

En su comunicado, el director del Instituto extendió un mensaje de solidaridad a los allegados de las víctimas: “Acompañamos a las familias de las víctimas en su dolor”.

Asimismo, Cortés Martínez aprovechó para exaltar el trabajo sin descanso de su personal en medio de la crisis:

“Expresamos nuestro agradecimiento a las autoridades y entidades que acompañaron este proceso; a los equipos forenses y servidores del Instituto que con el ejercicio de sus funciones evidenciaron el compromiso del Instituto con el país en el cumplimiento de nuestra misión”.

Con la entrega de los 20 cuerpos a sus respectivas familias, iniciarán las honras fúnebres en el departamento del Cauca, mientras las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación mantienen las operaciones e investigaciones para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de esta masacre.