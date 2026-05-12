¡Se acabó el aislamiento! Conectividad rural en Colombia superó el 56% durante los últimos años

Resumen: El Gobierno Petro logró conectar a 3,5 millones de hogares entre 2022 y 2025. La conectividad rural subió al 56,9% con una inversión de $3,3 billones.

En un balance que busca resaltar la superación de décadas de rezago tecnológico, el Ministerio TIC reveló cifras que marcan un hito en la conectividad con propósito del país.

Según el último reporte oficial con corte a mayo de 2026, el Gobierno Nacional ha logrado conectar a más de 3,5 millones de nuevos hogares entre 2022 y 2025, lo que se traduce en que más de 10 millones de colombianos accedieron por primera vez al mundo digital.

Esta transformación, que demandó una inversión histórica de $3,3 billones de pesos, ha puesto su foco principal en las regiones que durante años fueron ignoradas por la oferta institucional, logrando que el acceso a Internet en hogares saltara del 59,5% al 73,9% a nivel nacional.

El impacto más profundo de esta estrategia se siente en el campo colombiano. Por primera vez en la historia, más de la mitad de las zonas rurales del país cuentan con conexión, alcanzando una cobertura del 56,9%.

La ministra TIC, Carina Murcia, destacó que el despliegue de 4.800 kilómetros nuevos de fibra óptica ha sido fundamental para cerrar la brecha, especialmente en departamentos como Vaupés, donde se triplicó el número de hogares conectados, y en Chocó y La Guajira, donde la cifra prácticamente se duplicó.

Lea también: ¡Ojo, conductores! Bello tendrá nuevas cámaras de fotomultas y modificará el límite de velocidad

Esta apuesta por la conectividad con propósito no solo entrega cables y antenas, sino que busca dotar a las comunidades de herramientas para que el internet se convierta en un motor de estudio, trabajo y emprendimiento.

Además del despliegue en zonas apartadas a través de las «Zonas Comunitarias para la Paz», el país ha entrado de lleno en la era del 5G, con más de 3.000 estaciones base en operación que ya cubren a 184 municipios.

Con la implementación del Decreto 1031 de 2024, que eliminó trámites innecesarios para la expansión de redes, el Gobierno asegura haber dejado una hoja de ruta clara para que la tecnología llegue con dignidad a cada rincón del territorio.

En este último tramo de gestión, el desafío de la cartera será garantizar que esos 25.000 kilómetros de fibra óptica acumulados sirvan para que los colombianos de las zonas más excluidas puedan transformar sus vidas mediante la apropiación digital.

Más noticias de Colombia