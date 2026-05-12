Resumen: La Alcaldía de Bello instalará nuevas cámaras de fotodetección en vías estratégicas y modificó el límite de velocidad en la Regional Occidental.

¡Ojo, conductores! Bello tendrá nuevas cámaras de fotomultas y modificará el límite de velocidad

La Alcaldía de Bello anunció la instalación de nuevos sistemas de fotodetección en diferentes corredores viales del municipio, luego de recibir autorización por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para ampliar el monitoreo electrónico de infracciones de tránsito.

Según informó la Secretaría de Movilidad, los nuevos dispositivos estarán ubicados en tres puntos estratégicos: la Avenida Regional Oriental, el corredor de la Autopista Medellín – Bogotá y la vía hacia San Pedro de los Milagros, en jurisdicción del corregimiento San Félix.

Con esta ampliación, el municipio pasará a tener 23 cámaras de fotodetección distribuidas en distintos sectores considerados de alta circulación y riesgo vial.

Las autoridades explicaron que los equipos de fotodetección estarán enfocados en identificar diferentes infracciones relacionadas con exceso de velocidad, circulación en sitios restringidos, incumplimiento de normas para motociclistas, falta de revisión técnico-mecánica y ausencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), entre otras conductas sancionables.

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La alcaldía de Bello indicó que la implementación de estos sistemas busca fortalecer la seguridad vial y promover el cumplimiento de las normas de tránsito en las vías urbanas y departamentales que atraviesan el territorio bellanita.

Además de la instalación de las nuevas cámaras, la Alcaldía confirmó un ajuste en el límite de velocidad permitido sobre la Regional Occidental, conocida como La Variante.

A partir de ahora, en ambos sentidos de esta vía la velocidad máxima será de 50 kilómetros por hora, medida adoptada en cumplimiento de la normatividad nacional que regula la circulación en entornos urbanos.

El secretario de Movilidad de Bello señaló que el objetivo principal de estas medidas no es aumentar sanciones económicas, sino generar mayor conciencia entre conductores y demás actores viales sobre la importancia de respetar las normas para prevenir accidentes.

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