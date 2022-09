¿Por qué Petro cogió con pinzas la extradición de Álvaro Córdoba?

in

Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, no es un extraditable cualquiera. Se trata del hermano de la senadora Piedad Córdoba, parlamentaria del partido de gobierno, Pacto Histórico, por lo que más allá de la connotación jurídica de la extradición, ésta en particular, tiene trascendencia política, una razón de peso para que el presidente Gustavo Petro no se la tomase a la ligera.

La solicitud de extradición de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York fue realizada el 24 de febrero de 2022, Álvaro Córdoba fue capturado el dos de septiembre, y el concepto favorable, fue firmado por la Corte Suprema el 17 de agosto. Sin embargo, el presidente tardó 20 días para estampar su firma en la resolución de extradición.

Desde el comienzo, el caso levantó espinas, pues estaba en juego la lealtad partidista del primer mandatario con los mandos medios y las bases del Pacto Histórico. De otro lado, su relación con Piedad Córdoba comenzó a ponerse incómoda.

Recordemos que el 20 de abril de 2022, cuando Gustavo Petro era candidato presidencial, le pidió a la hoy senadora Piedad Córdoba, separarse de la campaña del Pacto Histórico hasta que pudiera resolver las sindicaciones judiciales en su contra, generadas entre otras cosas por cierta cercanía con Alex Saad, empresario barranquillero, hoy detenido en los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y corrupción con el auspicio del gobierno de Nicolás Maduro.

El golpe más fuerte que desestabilizó la confianza de Petro hacia Piedad Córdoba, fue su detención en Honduras al momento de abandonar ese país. Las autoridades aeroportuarias indagaron a la hoy senadora por llevar en su equipaje de mano, sin declarar ni explicar su procedencia, la suma de 68 mil dólares. La senadora fue dejada en libertad, pero la duda de Petro hacia ella quedó sembrada.

La decisión tomada hoy por el mandatario envía varios mensajes: el primero, que nadie está por encima de la ley, como lo aseguró en campaña, aunque esas situaciones cobijen a miembros de su partido y dos, que la extradición sigue en firme mientras no se haga una negociación con los norteamericanos, con miras a consolidar lo presupuestado en su oferta de ‘paz total’ para narcos y extraditables.

