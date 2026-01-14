Resumen: El presidente Gustavo Petro se reunió con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Expresidentes y oposición piden frenar el uso de la red social X para la diplomacia.

‘Jalón de orejas’: Le piden a Petro frenar mensajes en redes durante la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

La diplomacia colombiana vivió una jornada de alta tensión el pasado martes 13 de enero en la Cancillería. Tras una maratónica jornada de más de cuatro horas, el presidente Gustavo Petro se vio cara a cara con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en un encuentro marcado por la crisis en Venezuela y la reciente intervención militar de Estados Unidos.

Sin embargo, el punto que se llevó todos los reflectores fue el “jalón de orejas” que los sectores de oposición y varios expresidentes le hicieron al jefe de Estado sobre su manejo de las redes sociales.

A la cita acudieron expresidentes como César Gaviria, Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Aunque el ambiente se tornó cordial, la Comisión Asesora fue enfática en pedirle al mandatario que deje de utilizar su cuenta de X (antes Twitter) para manejar la política exterior del país.

Según el senador José Luis Pérez, se le solicitó a Petro reactivar los canales institucionales y diplomáticos tradicionales, evitando que un mensaje de 280 caracteres comprometa la estabilidad con aliados estratégicos como el gobierno de Donald Trump.

Los asistentes recordaron que el 60% de las exportaciones de Colombia dependen de Estados Unidos, por lo que cualquier descuido en la comunicación oficial pone en riesgo el empleo y la inversión extranjera.

Por su parte, la representante Arbeláez destacó la importancia de haber abierto este espacio de diálogo, pero exigió al Gobierno resultados medibles en la lucha contra el narcotráfico. La consigna fue clara: Colombia no puede enfrentar sola el desafío del crimen organizado y debe preservar la cooperación internacional construida durante décadas.

