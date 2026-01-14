Resumen: Condenaron a 45 años de prisión al responsable del abuso y asesinato de la niña Laura Valentina en Chiquinquirá, Boyacá. El fallo quedó en firme.

Condenaron al responsable del abuso y asesinato de la niña Laura Valentina

La justicia colombiana impuso una condena de 45 años de cárcel contra Daniel Josué, hallado culpable del abuso sexual, la desaparición y el asesinato de la niña de 9 años Laura Valentina Páez, en hechos ocurridos en enero de 2025 en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá.

Luego de aceptar los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento profirió sentencia condenatoria por los delitos de feminicidio agravado, desaparición forzada y acceso carnal abusivo, todos en concurso. El fallo quedó en firme, ya que ninguna de las partes interpuso recursos.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Boyacá, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional, los hechos se remontan al 16 de enero de 2025, cuando Laura Valentina Páez salió de su lugar de residencia para pasear a su mascota dentro de un conjunto residencial del municipio.

En ese momento, Daniel Josué habría abordado a la niña en vía pública y, valiéndose de engaños, la subió a un vehículo particular.

Durante el trayecto hacia una zona rural del municipio de Nariño (Boyacá), el hoy condenado abusó sexualmente de la menor y posteriormente la asfixió. Luego, con el fin de ocultar el crimen, arrojó el cuerpo a las aguas del río Minero, donde fue localizado por las autoridades cinco días después.

En el desarrollo de las labores investigativas, las autoridades ubicaron el vehículo utilizado en los hechos en un taller de latonería y pintura, adonde el condenado lo había llevado tras el crimen. En las inspecciones técnicas, se hallaron fluidos biológicos y otros elementos probatorios, los cuales fueron analizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, permitiendo fortalecer el acervo probatorio en su contra.

Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado fue inhabilitado por 20 años para ejercer derechos y funciones públicas.

La Fiscalía destacó que este fallo representa un mensaje contundente frente a los crímenes cometidos contra niños, niñas y adolescentes, y reiteró su compromiso con la persecución penal de este tipo de conductas.

