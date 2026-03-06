Tribunal cita a Petro por cuestionamientos al sistema electoral

Resumen: Tribunal Administrativo citó al presidente Petro para que explique sus denuncias sobre posible fraude electoral y cuestionamientos al sistema de votación de cara a las elecciones de 2026.

La polémica por el presunto fraude electoral en Colombia sumó un nuevo capítulo luego de que un tribunal citara al presidente Petro para que explique sus afirmaciones sobre posibles irregularidades en el sistema de votación de cara a las elecciones legislativas y consultas presidenciales.

La diligencia fue convocada por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el objetivo de que el mandatario sustente sus cuestionamientos sobre el software electoral y el manejo de los formularios E-14.

La citación surgió tras una solicitud del Ministerio Público dentro de una acción popular que busca proteger los derechos colectivos relacionados con la transparencia y la confianza en el sistema electoral.

Lea también: ¡Escándalo en Los Recoditos! Denuncian al vocalista por presunta violencia tras difundirse dramáticos videos

Aunque el tribunal decidió no adoptar medidas cautelares antes de la jornada electoral del 8 de marzo, dejó abierta la posibilidad de tomar decisiones durante la fase posterior del proceso, especialmente en los escrutinios.

La audiencia fue programada para el próximo 13 de marzo y también fueron citados el registrador nacional, Hernán Penagos, y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz.

Durante la diligencia se escucharán las posiciones de las autoridades electorales frente a las declaraciones del presidente, quien ha advertido sobre posibles riesgos de fraude, particularmente en la digitalización de las actas de votación.

La Procuraduría señaló que cualquier denuncia sobre irregularidades debe estar respaldada con pruebas verificables para no afectar la confianza ciudadana en el proceso electoral.

Más noticias de Colombia