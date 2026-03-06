¡Escándalo en Los Recoditos! Denuncian al vocalista por presunta violencia tras difundirse dramáticos videos

Resumen: La esposa del cantante Rafael González, vocalista de Los Recoditos, lo acusó públicamente de presuntas agresiones físicas, psicológicas y de un supuesto intento de homicidio. Las denuncias fueron difundidas a través de videos en redes sociales donde la mujer muestra lesiones y relata episodios de violencia que, según afirma, habrían ocurrido durante su relación de más de 12 años. Tras conocerse el caso, la agrupación anunció la suspensión temporal del artista mientras se esclarecen los hechos.

El cantante mexicano Rafael González, integrante de la agrupación de música regional mexicana Los Recoditos, enfrenta una fuerte polémica pública luego de que su esposa, Fernanda Redondo, lo señalara de presuntas agresiones físicas y psicológicas, así como de un supuesto intento de homicidio. Las acusaciones se difundieron a través de redes sociales, donde la mujer publicó varios videos mostrando lesiones en su cuerpo y relatando situaciones de violencia que, según afirma, habrían ocurrido durante su relación con el artista.

Los registros audiovisuales comenzaron a circular principalmente en TikTok y otras plataformas, donde Redondo pidió ayuda y aseguró que había soportado episodios de maltrato durante años. En uno de los clips, la mujer aparece dentro de un vehículo junto al cantante y solicita a sus seguidores guardar el material como prueba de lo que está ocurriendo. En ese mismo video se observa que muestra golpes visibles en su rostro mientras pide que el contenido sea compartido.

Denuncia pública y videos que se viralizaron

De acuerdo con su relato, uno de los hechos más graves habría ocurrido durante una reunión familiar. Según explicó, el vocalista presuntamente la agredió físicamente y la hirió con un cuchillo en medio de la discusión. La mujer sostuvo que el episodio ocurrió frente a sus hijos, lo que aumentó la gravedad de la denuncia pública.

En otro de los videos que circula en redes sociales, Redondo se graba con la cámara frontal del celular y pide que el material sea conservado como evidencia. Durante el clip se escucha cuando solicita ayuda a una amiga mientras muestra las lesiones que asegura haber sufrido. En ese momento pronuncia la frase: “Amiga, guárdame este video, por favor. Mira cómo me tiene”, lo que generó una fuerte reacción entre los usuarios que comenzaron a difundir las imágenes.

Esto le podría interesar: ¡Lo rastrearon por redes! A exparticipante del ‘Desafío’ le robaron la moto que ganó en el reality

La mujer también aseguró que teme por su seguridad y afirmó que el cantante intentaría impedir que haga públicas las denuncias. Según manifestó, responsabiliza al artista si llegara a ocurrirle algo. Además, indicó que el desgaste emocional derivado de la situación la llevó a buscar ayuda profesional y que actualmente recibe tratamiento psiquiátrico por problemas relacionados con depresión.

Redondo afirmó igualmente que su relación con el cantante estuvo marcada por episodios de violencia física, agresiones psicológicas y conflictos derivados de presuntas infidelidades. De acuerdo con su testimonio, la situación se habría prolongado durante aproximadamente 12 años.

La banda anunció la suspensión del cantante

Tras la difusión del caso y la presión generada en redes sociales, la agrupación Los Recoditos emitió un comunicado en el que anunció la suspensión temporal de Rafael González de sus actividades dentro de la banda mientras se esclarece la situación. En el mensaje difundido por la organización se señaló: “Como empresa reiteramos nuestra postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia”.

La banda regional mexicana, originaria de Mazatlán, Sinaloa, confirmó que el cantante no participará en presentaciones ni compromisos profesionales hasta que se definan los hechos relacionados con las acusaciones.

Rafael González García se integró a Los Recoditos en 2019 como uno de sus vocalistas principales. Durante su etapa con la agrupación ha participado en giras y en la interpretación de varios temas del repertorio del grupo, entre ellos Perfecta, Mi lugar seguro, De esta me levanto y Se pronostican borracheras.

El caso ha generado una amplia reacción en redes sociales y en el ámbito del entretenimiento, donde seguidores y usuarios han debatido sobre las denuncias y las medidas adoptadas por la agrupación mientras se esclarecen los hechos denunciados por la esposa del artista.