Resumen: Petro anunció su respaldo a Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial y desató una controversia política por sus declaraciones y participación en el debate electoral.

Petro desata nueva tormenta política: anuncia que se pondrá al frente de campaña de Iván Cepeda

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro tras la primera vuelta presidencial generaron una nueva controversia en el escenario político nacional.

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario respondió a señalamientos realizados por el candidato Abelardo de la Espriella y manifestó de forma abierta su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda para la segunda vuelta.

Uno de los apartes que más reacciones provocó fue la afirmación en la que aseguró que se pondrá “al frente” de la campaña de Cepeda.

La declaración despertó cuestionamientos de distintos sectores políticos y jurídicos, debido a las restricciones que tienen los funcionarios públicos para participar en actividades electorales mientras ejercen sus cargos.

En su pronunciamiento, Gustavo Petro rechazó las acusaciones hechas por De la Espriella, quien lo había calificado como ladrón y criminal.

El mandatario sostuvo que no ha cometido delitos ni se ha apropiado de recursos públicos, y atribuyó los cuestionamientos a diferencias de carácter político e ideológico.

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Además, lanzó fuertes críticas contra el proyecto político que respalda a su contendor, al que calificó como un “fascismo mafioso”. También hizo un llamado a conformar una amplia alianza política con el objetivo de respaldar la candidatura de Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial.

Otro de los puntos polémicos del mensaje estuvo relacionado con presuntas irregularidades electorales. Gustavo Petro afirmó que tiene conocimiento de una supuesta compra de votos durante la jornada electoral, aunque no presentó pruebas públicas que respaldaran esas acusaciones.

La controversia también llegó al plano jurídico. El abogado Germán Calderón España presentó una queja disciplinaria ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se evalúen las declaraciones del presidente y sus posibles implicaciones frente a las normas electorales vigentes.

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