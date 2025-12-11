Petro autoriza extradición de ‘Pipe Tuluá’, líder de La Inmaculada, a Estados Unidos

Resumen: El presidente Gustavo Petro autorizó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias "Pipe Tuluá", líder de La Inmaculada, a Estados Unidos, días después de anunciar diálogos exploratorios con su banda.

El presidente Petro autorizó este 11 de diciembre la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, líder de la banda criminal La Inmaculada, en una decisión que se conoció días después de anunciar el inicio de diálogos exploratorios con este grupo criminal.

El aval del primer mandatario es del 4 de diciembre, según registra el Diario Oficial. Un día después, el 5 de diciembre, fue que se expidió la resolución de la Presidencia de la República con la que se anunció el inicio de las conversaciones con La Inmaculada.

Marín Silva, quien ya ha sido condenado en Colombia a 30 años de prisión por 39 homicidios y múltiples delitos, será enviado para que comparezca ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Para darle luz verde a la extradición, según señala el documento, se tuvo en cuenta su prontuario criminal, en el que se registran cuatro condenas y 11 investigaciones activas por distintos delitos. Asimismo, se revisaron los cuatro cargos por narcotráfico por los que lo solicita el país norteamericano.

Cargos en Estados Unidos

En Estados Unidos, alias ‘Pipe Tuluá’ enfrenta cargos por concierto para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína, así como por fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con destino a ese país.

Las autoridades estadounidenses profirieron tres cargos contra Marín Silva, todos relacionados con los supuestos nexos que hizo con narcotraficantes en Colombia, México, Estados Unidos y otros países, para enviar cocaína y distribuirla en esos lugares.

Según el expediente, La Inmaculada tiene vínculos con ciertos carteles, “entre ellos La Línea, Sinaloa y la Oficina de Envigado” para mover la droga a través de “lanchas rápidas, buques de carga, barcos pesqueros, embarcaciones sumergibles, aeronaves, semirremolques, vehículos de motor y otros medios para transportar grandes cargamentos de cocaína.

El pasado 12 de noviembre, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio su visto bueno para la extradición a Estados Unidos de “Pipe Tuluá”.

Condiciones de la extradición

El Gobierno colombiano dejó claro que alias ‘Pipe Tuluá’ no podrá ser juzgado ni condenado por hechos distintos a los que motivaron la extradición, ni por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997.

Además, deberá recibir un trato acorde con los estándares internacionales de derechos humanos, sin ser sometido a desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

