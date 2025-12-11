El Movistar Team ha desvelado este jueves en el Palau de Les Arts de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia su ambicioso y renovado proyecto deportivo para la temporada 2026.

La histórica escuadra, patrocinada por Telefónica, presentó a un total de 56 ciclistas que conforman su estructura, dividida en el Equipo Masculino (WorldTour), el Equipo Femenino y el Equipo de Desarrollo.

El ciclismo colombiano tendrá una destacada representación en la plantilla azul, con el regreso y consolidación de figuras clave

Uno de ellos será Nairo Quintana, el experimentado campeón colombiano se mantiene como uno de los líderes del conjunto WorldTour masculino.

Otro es Einer Rubio, el joven escalador continuará demostrando su potencial en las grandes carreras.

Igualmente Diego Pescador, que se une a la lista de ciclistas colombianos en el equipo de élite, aportando sangre fresca y talento.

Presencia colombiana en el renovado Movistar Team 2026: Pescador, Quintana, Rubio y Guatibonza lideran la nueva era

También, Jhonatan Guatibonza que formará parte del Equipo de Desarrollo, una clara señal del compromiso del Movistar Team con la formación de las futuras estrellas del país. El acto sirvió para presentar oficialmente el nuevo maillot diseñado por GOBIK.

En cuanto a la escuadra WorldTour masculina, destacan las incorporaciones internacionales de Cian Uijtdebroeks (Bélgica), Raúl García Pierna, Roger Adrià, Juanpe López (España) y Pavel Novák (República Checa), reforzando la competitividad del equipo.

En el equipo femenino, la principal novedad es la llegada de la italiana Francesca Barale, que se une a figuras como la campeona del mundo contrarreloj, Marlen Reusser.

Finalmente, el equipo confirmó el esperado regreso de la serie documental ‘El Día Menos Pensado’ de TBS, cuya quinta edición se estrenará en 2026, volviendo a acercar al público a la vida interna y las emociones del equipo.

