Presencia colombiana en el renovado Movistar Team 2026: Pescador, Quintana, Rubio y Guatibonza lideran la nueva era

    Movistar Team 2026 presentó ambicioso proyecto con 56 ciclistas; destacan Nairo Quintana, fichajes clave y el regreso de la serie documental. Foto: Movistar Team
    Resumen: El Movistar Team presentó en Valencia su ambicioso proyecto 2026, revelando una estructura con 56 ciclistas repartidos entre el Equipo Masculino (WorldTour), Femenino y de Desarrollo, y mostrando su nuevo maillot diseñado por GOBIK. La plantilla destaca por una fuerte presencia colombiana, con Nairo Quintana y Einer Rubio como líderes en el equipo WorldTour, la incorporación de Diego Pescador, y Jhonatan Guatibonza en el equipo de Desarrollo. Además, la escuadra WorldTour masculina se refuerza con nombres internacionales como Cian Uijtdebroeks y Juanpe López, mientras que el equipo femenino suma a Francesca Barale junto a figuras como Marlen Reusser; finalmente, se confirmó el esperado regreso de la serie documental 'El Día Menos Pensado' en 2026.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Movistar Team ha desvelado este jueves en el Palau de Les Arts de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia su ambicioso y renovado proyecto deportivo para la temporada 2026.

    La histórica escuadra, patrocinada por Telefónica, presentó a un total de 56 ciclistas que conforman su estructura, dividida en el Equipo Masculino (WorldTour), el Equipo Femenino y el Equipo de Desarrollo.

    El ciclismo colombiano tendrá una destacada representación en la plantilla azul, con el regreso y consolidación de figuras clave

    Uno de ellos será Nairo Quintana, el experimentado campeón colombiano se mantiene como uno de los líderes del conjunto WorldTour masculino.

    Otro es Einer Rubio, el joven escalador continuará demostrando su potencial en las grandes carreras.

    Igualmente Diego Pescador, que se une a la lista de ciclistas colombianos en el equipo de élite, aportando sangre fresca y talento.

    Presencia colombiana en el renovado Movistar Team 2026: Pescador, Quintana, Rubio y Guatibonza lideran la nueva era

    También, Jhonatan Guatibonza que formará parte del Equipo de Desarrollo, una clara señal del compromiso del Movistar Team con la formación de las futuras estrellas del país. El acto sirvió para presentar oficialmente el nuevo maillot diseñado por GOBIK.

    En cuanto a la escuadra WorldTour masculina, destacan las incorporaciones internacionales de Cian Uijtdebroeks (Bélgica), Raúl García Pierna, Roger Adrià, Juanpe López (España) y Pavel Novák (República Checa), reforzando la competitividad del equipo.

    En el equipo femenino, la principal novedad es la llegada de la italiana Francesca Barale, que se une a figuras como la campeona del mundo contrarreloj, Marlen Reusser.

    Finalmente, el equipo confirmó el esperado regreso de la serie documental ‘El Día Menos Pensado’ de TBS, cuya quinta edición se estrenará en 2026, volviendo a acercar al público a la vida interna y las emociones del equipo.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

