COP30: Presidente Petro arremete contra Trump y recuerda que no necesita visa de EE.UU.

Resumen: Petro Trump COP30: El presidente arremete contra Donald Trump y lo acusa de estar "contra la humanidad". El ataque ocurre tras la revocatoria de la visa de Petro y su inclusión en la Lista Clinton.

El presidente Gustavo Petro utilizó su discurso de apertura en la COP30, que se desarrolla en Brasil, para lanzar un duro ataque contra su homólogo estadounidense, Donald Trump. El mandatario colombiano estalló por el desplante de Trump al no asistir al evento multilateral de cambio climático.

Petro no se guardó nada y pidió un fuerte castigo para el líder norteamericano: “Hoy, literalmente, el señor Trump está contra la humanidad al no venir aquí; lo demuestra Trump, está contra la humanidad. ¿Qué hacemos entonces? Dejarlo solo, olvidarlo. El olvido es el castigo mayor”, expresó Gustavo Petro.

El presidente colombiano aprovechó su intervención para instar al «progresismo mundial» a centrarse en la vida y no en los «fósiles», y a proponer una «propuesta concreta con 500 mil millones de dólares» de inversión para América Latina y el Caribe, provenientes de diversas potencias.

La tensión diplomática y la revocatoria de la visa

Este nuevo ataque se enmarca en un contexto de alta tensión diplomática entre los dos mandatarios, que escaló tras la intervención de Petro en la reciente Asamblea General de la ONU.

En ese encuentro, Petro calificó los ataques militares de Estados Unidos e Israel en la Franja de Gaza como un «genocidio» a la población palestina. Posteriormente, durante una manifestación social en Nueva York, el presidente colombiano recomendó a los soldados estadounidenses desobedecer las instrucciones del Gobierno de Donald Trump frente a las acciones militares en Oriente Próximo.

Esta acción imprudente e incendiaria, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, provocó una respuesta inmediata: “Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, fue el mensaje enviado por el Departamento de Estado.

A pesar de las sanciones, Petro ha asegurado que asistirá el próximo año al Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Ante la polémica, el mandatario recordó que las restricciones estadounidenses no son un impedimento total para su viaje, gracias a su ascendencia italiana.

Lea también: ¡Atención! Cambia rotundamente el funcionamiento de las fotomultas en Medellín: así será el nuevo modelo

“Ya no tengo visa para viajar a EE.UU. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, porque no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo”, señaló Petro.

Su abuelo paterno, Francesco Petro, migró desde el sur de Italia en 1870, lo que le otorga la ciudadanía italiana y le permite ingresar a Estados Unidos sin visa, solo requiriendo una autorización electrónica de viaje (ESTA).

Más noticias de Colombia