    "Petro aquí tengo el mapa con los días que le quedan de desgobierno": Andrés Bedoya, candidato al Senado

    Bedoya a Petro: Aquí el mapa con los días que le quedan de desgobierno. Así inició su campaña al Senado con un conteo de 238 días.

    Publicado por: Julian Medina

    “Petro aquí tengo el mapa con los días que le quedan de desgobierno”: Andrés Bedoya, candidato al Senado

    Resumen: “Faltan 238 días para que el país respire”: Con un mapa de conteo regresivo, Andrés Bedoya lanzó su campaña al Senado desde Medellín, criticando duramente la gestión del presidente Petro.

    Con un fuerte discurso de oposición y una puesta en escena simbólica, Andrés Bedoya Rendón, candidato al Senado por el movimiento político Creemos, oficializó su campaña este viernes desde la comuna 9, Buenos Aires, en Medellín.

    Durante el evento, que marcó el inicio de su carrera hacia el Congreso, Bedoya centró su intervención en lo que califica como una “falta de resultados” de la actual administración nacional. El momento cumbre de la rueda de prensa se dio cuando el candidato presentó un mapa interactivo con un conteo regresivo, marcando el tiempo restante del mandato del actual Jefe de Estado.

    “Faltan 238 días para que el país pueda respirar mejor, para que disminuya la corrupción y regrese la seguridad. Por eso le digo al presidente Petro: aquí le tengo el mapa con los días que le quedan de su desgobierno”, sentenció Bedoya ante sus simpatizantes.

    Defensa de la minería y críticas económicas Más allá del acto simbólico, la agenda programática de Bedoya puso foco en la economía, destacando la urgencia de reactivar el sector minero. El candidato advirtió sobre la incertidumbre que atraviesa este gremio, citando datos de la Asociación Colombiana de Minería.

    Bedoya criticó decisiones específicas del Ejecutivo, como la prohibición de exportar carbón a Israel y el trámite del nuevo proyecto de ley minera, señalando que estas medidas han “frenado la inversión y afectado la operación del sector”.

    La apuesta de Creemos Andrés Felipe Bedoya Rendón ocupa el segundo renglón en la lista al Senado de Creemos, en fórmula con Juliana Gutiérrez. Su plataforma política se perfila, según sus propias palabras, para “defender la democracia” y liderar una oposición firme frente al actual gobierno de izquierda desde el legislativo.

    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


