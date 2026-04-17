Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Alerta por posible atentado! Petro dice que hay plan contra Iván Cepeda

    Presidente Petro alerta sobre posible atentado contra Iván Cepeda y asegura que inteligencia internacional ya tiene información.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Alerta por posible atentado! Petro dice que hay plan contra Iván Cepeda

    Resumen: Presidente Petro alerta sobre posible atentado contra Iván Cepeda y asegura que inteligencia internacional ya tiene información.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un posible atentado contra un aspirante presidencial encendió las alertas en Colombia, luego de que el presidente Petro asegurara que existen informaciones sobre un plan dirigido contra Iván Cepeda.

    A través de sus redes sociales, el mandatario indicó que los datos sobre este presunto atentado ya estarían en conocimiento de organismos de inteligencia de Estados Unidos, lo que, según explicó, permitiría anticipar acciones para evitar cualquier riesgo.

    El pronunciamiento se da en medio de un ambiente de creciente preocupación por la seguridad de los candidatos de cara a los próximos procesos electorales. En su mensaje, el jefe de Estado hizo referencia a la necesidad de neutralizar este tipo de amenazas antes de que se materialicen.

    Además, el mandatario agradeció el respaldo internacional a la realización de elecciones en condiciones de seguridad, mencionando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su apoyo en este contexto.

    Estas declaraciones se dan luego de advertencias emitidas por funcionarios estadounidenses, quienes señalaron posibles consecuencias para quienes intenten atentar contra aspirantes políticos en Colombia.

    Por ahora, no se han entregado detalles oficiales adicionales sobre el presunto plan de atentado, mientras las autoridades continúan con el seguimiento de la situación.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.