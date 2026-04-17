¡Alerta por posible atentado! Petro dice que hay plan contra Iván Cepeda

Resumen: Presidente Petro alerta sobre posible atentado contra Iván Cepeda y asegura que inteligencia internacional ya tiene información.
Un posible atentado contra un aspirante presidencial encendió las alertas en Colombia, luego de que el presidente Petro asegurara que existen informaciones sobre un plan dirigido contra Iván Cepeda.
A través de sus redes sociales, el mandatario indicó que los datos sobre este presunto atentado ya estarían en conocimiento de organismos de inteligencia de Estados Unidos, lo que, según explicó, permitiría anticipar acciones para evitar cualquier riesgo.
El pronunciamiento se da en medio de un ambiente de creciente preocupación por la seguridad de los candidatos de cara a los próximos procesos electorales. En su mensaje, el jefe de Estado hizo referencia a la necesidad de neutralizar este tipo de amenazas antes de que se materialicen.
Además, el mandatario agradeció el respaldo internacional a la realización de elecciones en condiciones de seguridad, mencionando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su apoyo en este contexto.
Estas declaraciones se dan luego de advertencias emitidas por funcionarios estadounidenses, quienes señalaron posibles consecuencias para quienes intenten atentar contra aspirantes políticos en Colombia.
Por ahora, no se han entregado detalles oficiales adicionales sobre el presunto plan de atentado, mientras las autoridades continúan con el seguimiento de la situación.
Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano.
Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres.… https://t.co/EbiKmfq5MH
— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 17, 2026
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios