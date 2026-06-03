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    ‘¿Voy a renunciar? Obvio que no’: Petro aclara polémica frase sobre liderar campaña 

    Petro aclaró que no renunciará a la Presidencia tras la polémica por su anuncio de “ponerse al frente” de la campaña para la segunda vuelta.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Comisión de Acusación abrirá proceso a Petro por participación en política
    Foto sacada de archivo.
    ‘¿Voy a renunciar? Obvio que no’: Petro aclara polémica frase sobre liderar campaña 

    Resumen: El presidente Gustavo Petro afirmó que no renunciará a la Presidencia tras la controversia generada por su anuncio de “ponerse al frente” para enfrentar a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El presidente Petro salió al paso de las interpretaciones generadas por un reciente mensaje publicado en sus redes sociales y aseguró que no tiene intención de renunciar a la Presidencia de la República para participar directamente en la campaña de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 21 de junio.

    “¿Voy a renunciar? Obvio que no. No voy a ser el jefe de una campaña electoral, voy a dar la batalla por la vida, fue lo que escribí. Porque la vida en Colombia está hoy en peligro”, manifestó Gustavo Petro al referirse a la polémica generada por sus palabras.

    La controversia surgió después de que el mandatario publicara un extenso mensaje en el que cuestionó el resultado electoral y llamó a fortalecer el respaldo al proyecto político que representa el senador Iván Cepeda, quien disputará la segunda vuelta presidencial.

    En ese pronunciamiento, Petro aseguró que aún se requieren cerca de tres millones de votos adicionales para alcanzar la victoria electoral.

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    El jefe de Estado también afirmó que considera necesario “derrotar el fascismo”, una expresión que ha generado reacciones desde distintos sectores políticos y abrió nuevamente el debate sobre los límites de la participación política de los funcionarios públicos en ejercicio.

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    Mientras tanto, versiones provenientes de la Casa de Nariño señalan que, tras los resultados de la primera vuelta, se habrían analizado diferentes escenarios para fortalecer la campaña de Cepeda.

    Además, se conoció que el ministro del Interior, Armando Benedetti, estaría evaluando la posibilidad de dejar su cargo para sumarse a la estrategia electoral del candidato del Pacto Histórico.

    La segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el próximo 21 de junio y definirá quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.

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