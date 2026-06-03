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Resumen: El jardín infantil Buen Comienzo Chambacú, en San Cristóbal, ya supera el 80 % de avance. La obra beneficiará a 300 niñas y niños y hace parte de los nuevos equipamientos para la primera infancia en Medellín.

El nuevo jardín infantil de San Cristóbal ya supera el 80% de avance y beneficiará a 300 niños

El jardín infantil Buen Comienzo Chambacú, que construye la Alcaldía de Medellín en el corregimiento San Cristóbal, avanza en su fase final de ejecución y ya supera el 80% de avance.

La obra, destinada a fortalecer la atención integral de la primera infancia, tiene proyectada su finalización para el segundo semestre de este año.

Este nuevo equipamiento beneficiará a 300 niñas y niños del sector y forma parte de los ocho jardines infantiles Buen Comienzo que la alcaldía contempla entregar durante el actual cuatrienio para ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de atención a la niñez en diferentes zonas de la ciudad.

La infraestructura contará con 12 salas de atención, comedor, cocina, espacios administrativos, aula múltiple, terraza recreativa, baterías sanitarias y diferentes áreas técnicas y complementarias que permitirán brindar servicios integrales a los menores y sus familias.

La inversión destinada para el desarrollo del jardín infantil Buen Comienzo Chambacú supera los $25.800 millones.

De acuerdo con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), las actividades actuales se concentran en los acabados internos, instalación de pisos, pintura de los ambientes pedagógicos, adecuación de redes eléctricas e hidrosanitarias y trabajos específicos en la terraza, la enfermería y los cuartos técnicos.

Además del impacto social que tendrá una vez entre en funcionamiento, el proyecto también ha contribuido a la generación de empleo.

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Durante su ejecución se han creado más de 460 puestos de trabajo, entre ellos 51 ocupados por mujeres y 57 por habitantes del área de influencia de la obra.

La Alcaldía destacó que, de manera paralela, continúan avanzando las obras de los jardines infantiles de Palmitas, La Libertad y Primavera Norte. Asimismo, se prevé que próximamente inicie la construcción del jardín Alfonso López, ubicado en Castilla.

Con estas iniciativas, Medellín busca fortalecer la infraestructura educativa y ampliar las oportunidades de desarrollo integral para la primera infancia en diferentes territorios de la ciudad.

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