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    Juez le cierra la puerta a Nicolás Petro: niegan petición para tumbar beneficio de Day Vásquez

    La defensa de Nicolás Petro buscaba que Day Vásquez perdiera el beneficio jurídico que recibió para colaborar con la Fiscalía.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Juez le cierra la puerta a Nicolás Petro: niegan petición para tumbar beneficio de Day Vásquez
    Foto de archivo.
    Juez le cierra la puerta a Nicolás Petro: niegan petición para tumbar beneficio de Day Vásquez

    Resumen: Juez de Barranquilla negó la solicitud de la defensa de Nicolás Petro para revocar el principio de oportunidad de Day Vásquez.

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    Una juez de Barranquilla negó la solicitud presentada por la defensa de Nicolás Petro para revocar el principio de oportunidad que recibió Day Vásquez dentro del proceso que se adelanta contra el exdiputado por los delitos de supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

    La decisión fue adoptada este lunes 7 de septiembre por la juez Claudia Patricia Consuegra, quien ratificó que no es procedente la petición formulada por el abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro. En primera instancia, otro juzgado ya se había opuesto a la pretensión de retirar el beneficio jurídico a Vásquez.

    La defensa de Nicolás Petro argumentaba que Day Vásquez habría incumplido los compromisos establecidos con la Fiscalía cuando obtuvo el principio de oportunidad. Bajo esa consideración, Carranza solicitó que se realizara un control de legalidad para determinar si debía perder el beneficio.

    Sin embargo, la juez Consuegra concluyó que el defensor no cuenta con legitimación procesal para promover este tipo de solicitud. Según su argumento, ni un coimputado ni una víctima de un delito independiente tienen facultades para intervenir en la negociación o buscar la revocatoria del beneficio concedido a otro procesado.

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    La funcionaria judicial también señaló que realizar una revisión anticipada sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Vásquez, cuando todavía se encuentra vigente el plazo otorgado, afectaría principios como el debido proceso, la seguridad jurídica y la confianza legítima.

    De acuerdo con la decisión, la Fiscalía es la autoridad competente para promover un eventual control relacionado con el principio de oportunidad concedido a Day Vásquez.

    La falta de competencia de Carranza para presentar esta clase de solicitudes ya había sido advertida por el abogado penalista Alait Freja, quien representa a Day Vásquez, desde el inicio de la controversia.

    Con esta determinación, la justicia mantiene vigente, por ahora, la medida otorgado a Day Vásquez dentro del proceso judicial que involucra a Nicolás Petro.

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