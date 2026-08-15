Resumen: Abelardo de la Espriella sostuvo una llamada de diez minutos con Donald Trump, a quien agradeció la ayuda de Estados Unidos tras el terremoto y le pidió suspender temporalmente los aranceles a productos colombianos. Durante la conversación también hablaron sobre la situación económica del país y el proceso de reconstrucción.

¡Petición clave a Trump! Presidente De la Espriella busca suspender aranceles a Colombia tras la tragedia

El presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, informó que sostuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en medio de la emergencia ocasionada por el terremoto que afectó al país.

La llamada tuvo una duración de diez minutos y, según explicó De la Espriella, estuvo marcada por el agradecimiento a Estados Unidos por la asistencia que ha brindado a Colombia durante la emergencia.

El mandatario colombiano destacó el apoyo económico recibido y la presencia de equipos de rescate estadounidenses que participan en las labores de atención tras el movimiento telúrico.

Solicitud sobre los aranceles

Durante el diálogo, De la Espriella también puso sobre la mesa la situación económica que enfrenta Colombia y planteó a Trump la posibilidad de suspender temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos.

La petición se produjo mientras el país afronta las consecuencias del terremoto y las tareas que deberán adelantarse para recuperar las zonas afectadas. De acuerdo con el presidente, uno de los retos será avanzar en la reconstrucción mientras se atienden las dificultades económicas que atraviesa el país.

De la Espriella describió la situación económica que, según afirmó, recibió su administración como “difícil y apocalíptica”.

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Trump expresó solidaridad con Colombia

Otro de los asuntos mencionados por el presidente colombiano fue la respuesta del Gobierno estadounidense frente a la emergencia. De la Espriella aseguró que Trump manifestó sus condolencias por las personas que perdieron la vida y expresó solidaridad con sus familias.

El mandatario colombiano, por su parte, agradeció nuevamente la asistencia estadounidense y resaltó la importancia del respaldo internacional durante las labores de atención y recuperación.

Según De la Espriella, la conversación con Trump fue “muy amigable y cordial” y permitió abordar tanto la emergencia causada por el terremoto como algunos de los desafíos económicos que enfrenta Colombia.

Al referirse a la relación entre ambos países, el presidente colombiano afirmó: “Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación”.

La conversación se produjo mientras continúan las labores de atención en las zonas afectadas por el terremoto y se empiezan a plantear las necesidades relacionadas con la recuperación y reconstrucción del país.