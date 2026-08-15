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Resumen: La OIM alertó sobre el riesgo de trata de personas en las zonas afectadas por el terremoto, especialmente entre quienes perdieron sus viviendas, ingresos o redes de apoyo. El organismo recomendó verificar las ofertas de empleo, transporte y alojamiento, proteger a los menores de edad y evitar entregar documentos o datos personales a desconocid

¡Ojo con las falsas ayudas! OIM alerta por riesgo de trata de personas en zonas afectadas por el terremoto

La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia también generó alertas sobre la protección de las personas damnificadas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió sobre el riesgo de trata de personas en los territorios afectados, especialmente entre quienes perdieron sus viviendas, fuentes de ingreso o redes de apoyo.

Según el organismo, las condiciones de vulnerabilidad que surgen después de un desastre pueden ser aprovechadas por redes de trata para acercarse a las víctimas mediante falsas promesas de empleo, apoyo económico, oportunidades educativas o carreras deportivas.

“Las redes de trata suelen aprovechar la vulnerabilidad y la urgencia de las comunidades afectadas para acercarse con falsas promesas de empleo, apoyo económico, oportunidades educativas o carreras deportivas”, indicó Dayan Corrales, coordinadora del Programa de Trata de Personas de la OIM en Colombia.

La organización pidió prestar especial atención a las ofertas que circulan por redes sociales y aplicaciones de mensajería, sobre todo cuando solicitan información personal o proponen trasladarse a otro lugar.

Recomendaciones frente a posibles engaños

La OIM recomendó verificar que las propuestas de transporte, alojamiento, empleo o asistencia provengan de instituciones oficiales o personal humanitario identificado.

También aconsejó consultar con los equipos de atención antes de aceptar ofertas laborales o ayudas que impliquen desplazamientos fuera de la ciudad o del país.

En cuanto a los documentos de identidad, recordó que ningún trámite legítimo exige entregarlos a particulares, ya sean propios o de menores de edad.

Estas precauciones son especialmente importantes en los albergues temporales, donde permanecen personas que perdieron sus viviendas a causa de la emergencia.

Protección especial para niños, niñas y adolescentes

La OIM pidió mantener a los menores de edad bajo el cuidado de sus familiares y evitar delegar su custodia a desconocidos.

“Es fundamental que los niños, niñas y adolescentes permanezcan siempre bajo la compañía de sus familias en áreas comunes y baños, evitando confiar su custodia a desconocidos”, se lee en el documento.

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El organismo también recomendó limitar la difusión de imágenes, ubicaciones y datos sensibles de niños, niñas y adolescentes en internet, debido a que las redes sociales y aplicaciones de mensajería pueden ser utilizadas para difundir ofertas engañosas.

Las formas de explotación que identifica la OIM

Entre las modalidades de explotación relacionadas con la trata de personas, la organización menciona la explotación sexual comercial, el trabajo forzado, la mendicidad ajena, el matrimonio servil y la adopción ilegal.

Por ello, recomendó verificar cualquier propuesta de ayuda u oportunidad con las instituciones encargadas de la atención de la emergencia antes de tomar una decisión.

La OIM adelanta acciones en las zonas afectadas

La organización informó que trabaja en los territorios afectados para identificar necesidades y riesgos de protección. También prepara acciones preventivas en albergues y centros comunitarios y difunde las rutas disponibles para reportar posibles casos de trata.

La alerta se conoce mientras avanzan las labores de atención tras el terremoto. Según el último balance citado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hasta este sábado el movimiento telúrico dejaba 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas.

Ante este panorama, la OIM llamó a las comunidades afectadas a apoyarse en canales institucionales y verificar cualquier oferta de ayuda, empleo, transporte o alojamiento antes de aceptarla.