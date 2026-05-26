Resumen: El pescador Juan Camilo Quintero, con 20 años de experiencia en el municipio de Nechí (Antioquia), destaca que la actividad pesquera en el río Cauca ha sido excelente durante los últimos dos años, lo que ha garantizado el sustento diario de su comunidad. Además, resalta que, gracias a la presencia de un muro de contención en la zona, el pueblo no ha sufrido inundaciones en el último lustro, situación que ha traído gran tranquilidad y estabilidad a los habitantes ribereños que dependen económicamente de estas aguas.

Pescadores en Nechí celebran la abundancia en el río Cauca y el fin de las inundaciones

En las aguas donde convergen los ríos Cauca y Nechí, la historia de los pescadores locales está cambiando para bien. Juan Camilo Quintero, un habitante de la zona que ha dedicado 20 años de su vida al oficio de la pesca, relata cómo la situación ha mejorado significativamente en los últimos tiempos, tanto en la abundancia de peces como en la seguridad de la comunidad frente a los embates de la naturaleza.

Durante un recorrido habitual en su canoa, Quintero compartió su testimonio sobre la actualidad del río, destacando un periodo de prosperidad que ha traído alivio a su gremio. «De dos años para acá ha estado muy bien, la excelencia de la pesca», afirma el pescador, señalando que esta buena racha es fundamental para quienes dependen de estas aguas para sobrevivir.

El alivio del muro de contención

Además de la reactivación económica que supone una buena pesca, la comunidad del municipio de Nechí vive hoy con mayor tranquilidad gracias a la reducción drástica de emergencias por el desbordamiento del río.

Quintero señala que las inundaciones, que en el pasado solían ser un dolor de cabeza constante para los ribereños, han disminuido notablemente. «Acá las inundaciones, muy poquito. En este municipio casi no se ha visto (…) a decir verdad, de cinco años para acá no se han visto esas inundaciones», explicó.

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El pescador atribuye este cambio positivo a la presencia de una «muralla» (muro de contención) construida en la zona por EPM. «Desde que esa muralla está ahí, gracias a Dios nosotros hemos estado muy bien con respecto a eso», agregó con evidente alivio.

Para los habitantes que viven de lo que el agua les provee, el buen comportamiento del caudal es vital. «El río se ha portado bien, excelente. Como pescadores que somos, uno no deja de rebuscarse el día a día para el sustento», concluye Juan Camilo. Su testimonio refleja la resiliencia de una comunidad que hoy encuentra en el río Cauca a un gran aliado para su sustento diario, dejando atrás el temor constante a las aguas.

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