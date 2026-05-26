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Resumen: Autoridades buscan a un joven desaparecido en el embalse de El Peñol. La alcaldesa confirmó que no llevaba chaleco salvavidas.

Joven desapareció en el embalse de El Peñol: autoridades revelaron que no llevaba chaleco salvavidas

Continúan las labores de búsqueda de Alexander, un joven de 22 años procedente de Medellín que desapareció en aguas del embalse de El Peñol durante un recorrido turístico realizado este fin de semana.

Las autoridades confirmaron que la víctima no portaba chaleco salvavidas al momento de la emergencia.

La alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque explicó que los organismos de socorro mantienen activo el operativo de rastreo subacuático en el sector donde ocurrió la inmersión, frente a la Isla del Sol, entre las zonas conocidas como Palmira y Magdalena.

Según la información preliminar, el recorrido turístico comenzó hacia la 1:30 de la tarde desde los muelles de Guatapé. Horas después, sobre las 6:15 p. m., se reportó la emergencia cuando el joven ingresó al agua en circunstancias que son materia de verificación por parte de las autoridades.

La mandataria indicó que uno de los aspectos que más preocupa es que los ocupantes de la embarcación no utilizaban el chaleco salvavidas obligatorio durante el trayecto.

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Además, de acuerdo con testimonios recopilados en el lugar, el joven se habría quitado la camiseta antes de lanzarse al embalse.

Familiares y turistas que presenciaron el momento entregaron información clave para delimitar el área donde actualmente se concentran las labores de búsqueda.

Equipos especializados de rescate subacuático trabajan en el rastreo del cuerpo del ciudadano medellinense.

Aunque la embarcación salió desde Guatapé, la emergencia ocurrió en jurisdicción de El Peñol, razón por la que la alcaldía asumió la coordinación de la respuesta operativa junto con los organismos de socorro.

Las autoridades reiteraron el llamado a cumplir las normas de seguridad fluvial, especialmente el uso permanente del chaleco salvavidas, con el fin de prevenir este tipo de emergencias en zonas turísticas y cuerpos de agua del departamento.

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