Migración Colombia le cerró la puerta a peruano que iba para explotación minera ilegal

Resumen: Migración Colombia inadmitió a un ciudadano peruano que pretendía trabajar en explotaciones mineras no autorizadas en Segovia y Mutatá, Antioquia.

Migración Colombia impidió el ingreso al país de un ciudadano peruano que, según las autoridades, pretendía trabajar en explotaciones mineras no autorizadas en Antioquia.

El procedimiento se realizó durante un control migratorio, donde el extranjero manifestó que viajaría al departamento para desarrollar actividades laborales, pero no contaba con la visa exigida por la legislación colombiana.

Durante la verificación, los oficiales establecieron que el hombre tenía previsto desplazarse a los municipios de Segovia, en el Nordeste antioqueño, y Mutatá, en la región de Urabá, con el propósito de trabajar en explotaciones de oro que no figuran acreditadas en el Registro Minero Nacional.

De acuerdo con la información entregada por la autoridad migratoria, al evidenciar que el extranjero buscaba desempeñarse en actividades relacionadas con minería no autorizada, el caso fue considerado como un intento de participar en explotación minera ilegal, motivo por el cual se tomó la decisión de inadmitirlo y negar su ingreso al territorio colombiano.

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La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, explicó que la entidad ha fortalecido los controles migratorios para detectar e impedir el ingreso de personas extranjeras que puedan representar riesgos para la seguridad nacional, el orden público o que pretendan participar en economías ilícitas como la minería ilegal.

La entidad señaló que este tipo de procedimientos hace parte de las estrategias para combatir las actividades ilícitas que afectan diferentes regiones del país y reiteró que continuará reforzando las verificaciones en los principales puntos de ingreso a Colombia.

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