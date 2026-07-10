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Resumen: Tres hombres fueron enviados a prisión por su presunta participación en una serie de hurtos en Medellín. Entre los capturados está alias 'Chiquito', señalado integrante de 'La Roja'.

¡Les seguían la pista! Cayeron tres ladrones que tenían azotados varios sectores de Medellín

Tras varios meses de investigación, las autoridades capturaron en Medellín a tres ladrones señalados de integrar una seguidilla de robos que, según las investigaciones, dejaron pérdidas superiores a los $45 millones de pesos.

Entre los detenidos figura alias ‘Chiquito’, presunto integrante del grupo delincuencial ‘La Roja’, mientras que otro de los procesados cumplía detención domiciliaria al momento de hacerse efectiva la orden judicial.

Las capturas fueron realizadas en los barrios Manrique y Villa Hermosa, en un trabajo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, la investigación permitió esclarecer cinco hechos de hurto ocurridos en diferentes sectores de la ciudad.

Durante varios meses, investigadores de la Seccional de Investigación Criminal recopilaron elementos materiales probatorios, realizaron entrevistas, reconocimientos fotográficos y analizaron información que permitió identificar a los presuntos responsables y solicitar las respectivas órdenes de captura.

Según las autoridades, los capturados estarían involucrados en diferentes modalidades de hurto, entre ellas atracos con arma de fuego, raponazos y el rompimiento de vidrios de vehículos estacionados para apoderarse de motocicletas, celulares, joyas y otros objetos de valor.

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Entre los detenidos se encuentra un hombre de 31 años, investigado por dos robos cometidos en Guayabal y Sabaneta que habrían dejado pérdidas superiores a los $15 millones de pesos. Además, registra antecedentes por hurto, lesiones personales, amenazas, fuga de presos y violencia contra servidor público.

El segundo capturado es alias ‘Chiquito’, señalado de participar en el hurto de una motocicleta y una cadena, elementos avaluados en cerca de $20 millones de pesos.

Por su parte, el tercer procesado es investigado por romper los vidrios de vehículos estacionados cerca de centros comerciales y zonas de alta afluencia para cometer robos. Este hombre tenía siete anotaciones judiciales y cumplía detención domiciliaria cuando fue capturado.

Con el material probatorio presentado por la Fiscalía, un juez impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los tres capturados por el delito de hurto calificado y agravado.

Las autoridades indicaron que continuarán adelantando investigaciones para identificar a otros actores criminales dedicados a afectar el patrimonio de los ciudadanos en Medellín.

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